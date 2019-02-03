ترحيل عدد 25 مهاجرًا غير شرعي إلى مركز إيواء البيضاء

مركز إيواء قنفوذة يأوي حالياً عدد (142) مهاجرا من الجنسيات المصرية والتشادية والسودانية

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ
رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشّرعية، فرع بنغازي الكبرى، بناءً على تعليمات مدير فروع المنطقة الشرقية،عميد “إدريس الكاتب”، اليوم الأحد، عدد (25) مهاجرا غير شرعي من بينهم ثلاثة نساء لا يحملون أي إجراءات رسمية .
وقال مسؤول المكتب الإعلامي، في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، “أمجد الورفلي”، أنه جرى ترحيل المهاجرين من مركزإيواء قنفودة إلى مركزإيواء البيضاء .
من جانبه، أشار مدير فروع الجهاز في المنطقة الشرقية مقدم “أشرف إهويدي”، أن مركز إيواء قنفوذة يأوي حالياً عدد (142) مهاجرا من الجنسيات المصرية والتشادية والسودانية، وعدد (19) مهاجراً من الجنسية الباكستانية، تم ضبطهم داخل مطار بنينا الدولي اليومين الماضيين .

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