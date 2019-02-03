مصدر: مقتلُ أحد أبرز القيادات الإرهابيّة في درنة خلال المواجهات مع القوّات المسلّحة

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أكد مصدر مطّلع من مدينة درنة، أن أحد أبرز القيادات المتطرفة “جابر المبروك محمد عباس المسماري” خلال المواجهات، مع القوات المسلحة الليبية، في محاور وسط المدينة عند محور “المدينة القديمة” أمس السبت.

وأوضح المصدر، أن الإرهابي “المسماري” من مواليد (1979) ومن سكان حي شيحا الغربية ومتزوج من شقيقة القيادي (محمد فضل الله الحصني) وهو سجين سابق، بسجن أبوسليم وأخرج في أغسطس 2011م والتحق بكتيبة أبوسليم في أحداث 2011م ومنها أصبح مسؤولا أمنيا، تحت مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل عند تأسيسه في ديسمبر 2014م.

وأفاد المصدر، أن الإرهابي أصبح أيضا آمرا لبوابة جزيرة ” إمبخ – شيحا الغربية ” في مدينة درنة ، وعند انطلاق عملية تطهير المدينة، من المجاميع المتطرفة من قبل القوات المسلحة الليبية في مايو 2018م، كما كلّف “المسماري” آمرا عسكريا في محور شيحا الغربية.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي، كان أيضًا من ضمن المسؤولين عن عمليات القبض والخطف بداخل مدينة درنة، لصالح مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل ،وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة درنة منذ العام 2014م.

وأفاد أن لدى (جابر) شقيق يدعى ( هاني المبروك المسماري ) الشهير بـ “الجذع” مواليد 1981، خريج معهد تدريب مصراتة، وأحد أعضاء الجوازات دفعه 96 سابقا، وفصل من العمل من قبل العميد الراحل (حسن القطعاني ) في العام 2008م.

وأكد المصدر أن (هاني) كان مسؤولا أمنيا أيضا، ومحققا في سجن “بشر” لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل، وكان أيضا من ضمن كتيبة أبوسليم، وأعلن عن مقتله في محاور وسط المدينة “المدينة القديمة” في أوائل سبتمبر 2018م.

ولفت المصدر إلى أنه لديهم شقيق آخر يدعى (ماهر المسماري) المكنى “أبي أبريك” من مواليد 1977م وأحد قيادات كتيبة أبوسليم خلال العام 2012م وقتل خلال اشتباكات في واقعة مشهورة في منطقة “الفتايح” في 21 سبتمبر 2014م.

وذكر المصدر، أن لـ”جابر” شقيق ثالث يدعى (محمد المسماري) الشهير “محمد عصيدة” من مواليد 1985م، وقتل في العراق بعد التحاقه بتنظيم القاعدة، في بلاد المغرب في الجزائر خلال العام 2006م.

وأوضح المصدر أن (آل المسماري) لديهم زوج شقيقتهم ويدعى (أنيس مفتاح اللواج بدر) من مواليد1983م، ومن سكان حي بن ناصر – السّاحل الشّرقي وسجين سابق في سجن أبوسليم وأحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة، ولا يزال على قيد الحياة ،ومتواجد داخل محاور القتال في مدينة درنة.