أمن طبرق تداهم محلًّا لبيع الأسلحة والرّتب العسكرية 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

داهمت قوّات الأمن بمدينة طبرق، ظهر اليوم الأحد محلًا لبيع الأسلحة النارية وأسلحة الصيد والذخيرة والرتب العسكرية وسط المدينة.

وكان رئيس المجلس التسييري، ببلدية طبرق “فرج بوالخطابية” قد أصدر تعليماته لمدير أمن المدينة للبدء في مداهمة، كافة المحال التي تقوم ببيع الأسلحة والملابس العسكرية .

وقال “بوالخطابية” – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إنه تم العثور على عدد كبير من الأسلحة النارية وأسلحة الصيد وأنواع كثيرة من الذخائر، إضافة إلى مصادرة ملابس عسكرية لكل الوحدات وكل الرتب من رتبة لواء حتى ملازم ثانٍ، و جميع المعدات والمستلزمات العسكرية .

ولفت رئيس المجلس التسييري بالبلدية، إلى أن هذه الملابس والأسلحة تباع ــ للأسف ــ للمجرمين والبلطجية، التي يقومون باستغلالها في إقامة بوابات وهمية، وفي بعض المداهمات والسرقة .

وأكد “بوالخطابية” أن الحملة مستمرة، ولن تتوقف حتى يتم تطهير المدينة بالكامل، وسوف نضرب بيد من حديد كل الخارجين عن القانون، والخطوة القامة سوف تستهدف محال بيع الخمور والمخدرات .