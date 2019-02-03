تعرّف على أسماء القتلى والجرحى من القوّات المسلّحة في درنة
المعارك الجارية حاليا في المدينة القديمة ووات غرفة عمليات المختار، تخوض معارك بهدف السيطرة عليها
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
أكّد المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة، بالقيادة العامة “المنذر الخرطوش”، وفاة خمسة أفراد من القوات المسلحة، يوم أمس السبت خلال عملية اقتحام آخر معاقل الجماعات الإرهابية في درنة .
وأوضح “الخرطوش” أن المعارك الجارية حاليا في المدينة القديمة بدرنة، نتج عنها إصابة أحد أفراد الجيش بجروح متوسّطة، مبينا أنّ قوات غرفة عمليات المختار، تخوض معارك بهدف السيطرة عليها .
وأوضح أنّ المواجهات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة، والثقيلة وسمع صداها في كافة أنحاء المدينة، كما شهدت شوارع درنة، انتشارا أمنيا مكثفا وتطويقا لمنطقة العمليات العسكرية لمنع هروب أي إرهابي من محاور القتال، مؤكدًا أن هذه الاشتباكات، هي الأعنف منذ شهر ديسمبر الماضي بعد أن كانت الاشتباكات بشكل متقطع طيلة الفترة الماضية .
ولفت “الخرطوش”، إلى أنّ قوات الجيش، تتقدم بحذر شديد؛ بسبب انتشار القناصة الذين يعتلون المباني والألغام الأرضية، التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم القوات .
وأشار “الخرطوش” إلى أن القوات المسلحة، تمكنت من القضاء على أحد أبرز القيادات الإرهابية “جابر المسماري”، في محاور وسط المدينة القديمة بدرنة.
يشار إلى أن “جابر المبروك محمد عباس المسماري”، من مواليد حي شيحا الغربية 1979م، وهو سجين سابق بسجن (أبوإسليم)، وتم إخراجه في أغسطس 2011م والتحق بكتيبه(أبوإسليم) في أحداث 2011م، ومنها أصبح مسؤولا أمنيا تحت مجلس شورى مجاهدي درنة، عند تأسيسه في ديسمبر 2014م، وكان من ضمن المسؤولين عن عمليات القبض والخطف بداخل مدينة درنة، لصالح مجلس شورى مجاهدي درنة، وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في درنة منذ العام 2014م.
ومن جهته، قال المسؤول الإعلامي للواء 106 مجحفل “أحمد القبائلي” أن القتلى في محور المدينة القديمة درنة هم:- الجندي “علي محمد يونس”، والجندي “فراس فتحي إدريس”، والجندي “محمد خالد الشارف الفرجاني”، و”طارق فوزي حمد الشيخي”، و”أحمد حسن بشير العبدلي” .
وذكر “القبائلي” أنّ الاشتباكات خلفت عشرة جرحى، منهم من تلقى العلاج وهم بصحة جيدة وآخرين، أجريت لهم عمليات جراحية، ومازالت حالتهم الصحية تحت المتابعة .
وذكر المصدر أن الجرحى هم:- “محمد عبدالحكيم عثمان الرز”، و”إيهاب عبدالرازق صالح”، و”شاهين عبدالله المغربي”، و”موسى سعيد موسى الحسين”، و”ناصر عبدالمجيد”، و”حسين بوزيد حسين”، و”مجدي موسى عبدالقادر بن شويرف”، والجريح “وليد عوض يونس التركاوي”، و”أحمد قاسم نوح”، و”محمد جمعة عبدالسلام علي” .
يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية، شنت هجوما مباغتا، بكافة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة؛ لتطهير المدينة القديمة من الجماعات الإرهابية المتبقية بالداخل .