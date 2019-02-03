في إطار التّنسيق الأمني بين وزارتي الدّاخلية بالحكومتين .. بالنّور يتفقّد النّقاط البحرية في درنة تأتي ضمن الجولة، التي يقوم بها، لفروع الإدارة بالمنطقة الشّرقية، حيث التقى خلالها بمدير منفذ ميناء درنة البحري

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تفقّد مديرُ الإدارة العامّة، لأمن السّواحل عقيد “البشير بالنور” النّقاط البحرية بمدينة درنة للوقوف على سير العمل داخلها.

وأوضحت وزارة الدّاخلية، عبر مكتبها الإعلامي ــ أمس السّبت ــ أنّ زيارة عقيد “بالنور” تأتي ضمن الجولة، التي يقوم بها، لفروع الإدارة بالمنطقة الشّرقية، حيث التقى خلالها بمدير منفذ ميناء درنة البحري، ومدير الجمارك وعدد من أعضاء مصلحة الجوازات والجنسية وعدد منتسبي الإدارة من ضباط وضباط صف.

يشار إلى أنّ هذه الزيارة، تأتي بعد زيارة عقيد “بنور” للنقاط البحرية بمدينة بنغازي، قادماً من طرابلس، وتأتي هذه الزيارة في إطار تنسيق العمل الأمني، الذي بدأ مؤخراً بين وزارتي الداخلية بالحكومتين المؤقتة والوفاق .