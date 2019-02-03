بعد رصدهم مؤخرًا .. سلاح الجو يستهدف جمعات للمعارضة التشادية في مرزق

بعد رصدهم مؤخرًا .. سلاح الجو يستهدف جمعات للمعارضة التشادية في مرزق منطقة مرزق يوجد بها عدد كبير من المرتزقة التشاديين وأسماء مطلوبة لدى القوات المسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي، اليوم الأحد، تجمعات للمعارضة التشادية أثناء تواجدهم في ضواحي منطقة مرزق في أقصى جنوب ليبيا .

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن إصابة الهدف كانت مباشرة حيث تسببت له بخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما عادت المقاتلات إلى قواعدها سالمة.

ورصد اللواء 73 مُشاة أمس السبت الأحد، تحرّكات مشبوهة لمجموعات مُسلّحة تتنقل بآليّاتها عبر الطريق الصحراويّة الرابطة بين منطقة أم الأرانب ومرزق.

وأكّد الناطق باسم اللواء 73 مشاة- التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة المنذر الخرطوش- رصدَ تحركات للجماعات الإرهابية من نقطة الشركة الصينية بمنطقة أم الأرانب شرقا إلى جنوب غرب مرزق عبر الطريق الصحراوي.

وقال الخرطوش: إن مناطق جنوب سبها وخاصة غدوة شهدت هدوءا نسبياً مع حلول الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليل الأمس .

وبين الناطق باسم اللواء 73 مشاة، أن منطقة مرزق يوجد بها عدد كبير من المرتزقة التشاديين وأسماء مطلوبة لدى القوات المسلحة؛ منهم: “محمد اليامن” الذي ينتمي لتنظيم القاعدة، و”ناصر بن جريد” المتحالف مع قوات إبراهيم الجضران.

وأعلنت القوات المسلحة عن عثورها على وثائق في أحد المقار السابقة للمعارضة التشادية، تكشف حجم التعاون الوثيق بين فلول المعارضة التشادية وما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي بقيادة الإرهابي المدعو إسماعيل الصلابي ومصطفى الشركسي الذي يعمل واجهةً لهذه المليشيات.

وهذه الوثائق، التي نشرتها غرفة عمليات الجنوب، محاضر اجتماعات، وكشوفات تسليم أسلحة، ومخصصات مالية عمل بموجبها المتمردون التشاديون فى صفوف قوات السرايا وقوات جضران .

وتثبت هذه الوثائق أيضاً إضافة للتسليح ، كيف كان المتمردون التشاديون يتحصلون على مبالغ مالية مقابل عملهم مرتزقةً..إذ يتحصل بعضهم على ما بين من 300$ – 800 $ أسبوعياً فيما حُولتْ مبالغ إلى عائلات بعض منهم بناءً على طلبهم، إضافة إلى تسليم بعضهم سيارات “ تيوتا “ دفع رباعي، أو نقل كما تسلم بعضهم ناقلات للوقود وأسلحة:من ”كلاشنكوف ” حتى راجمات الصواريخ .