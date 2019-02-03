” 550 ” عملية قسطرة بمركز طبرق الطّبي خلال العام المنصرم 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّن الفريق الطّبي بغرفة عمليات القسطرة القلبيّة، بمركز طبرق الطّبي من إجراء ”550” عملية قسطرة قلبية مابين ” التشخيصية، والعلاجية ” .

وأوضح رئيس قسم القسطرة القلبية بالمركز الدكتور “عادل سعيد” أنّ العمليات أجريت بحضور استشاري أمراض القلب الدكتور”عبد الهادي الكاديكي”، الدكتور “إدريس البشاري”، والدكتور “خالد اللافي” لعدد من المرضى، من مختلف مدن ومناطق ليبيا ( طبرق، درنة، إجدابيا، بنغازي، البيضاء، سرت، شحات، إمساعد، المرج ، جغبوب، طرابلس، زليتن، سبها)

وأشار “سعيد” بأن العمليات كانت بمشاركة أطباء القسم الدكتور “أحمد سحنون”، والدكتور “عادل سعيد”، و الدكتور “أسامة الياسين”، وبمشاركة ممرضين، وفنيي غرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي.

وأضاف أن إدارة مركز طبرق الطبي، ستستمر في استضافة الزّوار الاستشاريين في أمراض القلب؛ لغرض إجراء هذه العمليات ، التي تستلزم جهدا ماليّا وجسديّا، على المواطن الليبي في الخارج، تخفيفًا على كاهل المواطن.

الجدير بالذكر أن مركز طبرق الطبي، شهد خلال الفترة القليلة الماضية، افتتاح عدة أقسام منها قسم ” أورام ، جراحة صدر ، قسطرة قلبية “.

وشهد المركز زيارات لأطباء استشاريين، في مختلف التخصّصات الطبية؛ لإجراء عمليات دقيقة ومعقّدة؛ وذلك تطبيقًا لبرنامج توطين العلاج.