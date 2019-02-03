بعد اقتحام آخر معاقل الإرهاب في درنة.. قطاع التعليم يُعلّق الدراسة مؤقتًا

بعد اقتحام آخر معاقل الإرهاب في درنة.. قطاع التعليم يُعلّق الدراسة مؤقتًا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن قطاع التربية والتعليم بمدينة درنة عن تعطيل الدراسة، والامتحانات بالمؤسسات التعليمية القريبة من نقاط العمليات العسكرية، وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر القطاع أن المدارس التي تشملها العطلة هي: مدرسة الشهيد عبدالمنعم، رياض للتعليم الأساسي، ومدرسة الضياء للتعليم الأساسي، ومدرسة عزوز للتعليم الثانوي، ومدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، ومدرسة النصر للتعليم الأساسي، ومدرسة النور للتعليم الأساسي، ومدرسة عمر المختار للتعليم الأساسي، ومدرسة المنار للتعليم الثانوي، ومدرسة الحرية للتعليم الأساسي، مدرسة زهير للتعليم الأساسي.

وجاء هذا القرار، عقب أن أقدمت القوات المسلحة، صباح السبت، على اقتحام آخر معاقل الجماعات الإرهابية في المدينة القديمة بدرنة.

وأعلنت الغرفة حالة الطوارئ والتأهب بالمدينة ووسط البلاد، وأُغلقتْ جميع الطرق بالمدينة؛ حتى تتمكن القوات المسلحة وسيارات الإسعاف من الحركة بكل سهولة.