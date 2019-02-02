آثار المؤقتة تتحصل على جهاز حديث للمسح “الجيوفييزيقي” 

أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمعت رئاسة المصلحة بالحكومة المؤقتة مع ممثلي جامعة درهام والجمعية الملكية البريطانية بتونس الأسبوع الماضي بخصوص مناقشة تمديد مشروع التدريب “TRAINING INACTION “ .

وضم فريق المصلحة رئيس المصلحة الدكتور أحمد حسين، والدكتور أحمد سعد والأستاذ ناصر الحراري، و الأستاذ صلاح سعد الله مدير إدارة المتاحف، والأستاذ فؤاد القماطي مدير إدارة التسجيل والتوثيق.

وحضر الاجتماع بعض الموظفين المشاركين في المشروع من بينهم محمد مناع مراقبة آثار بنغازي، ومحمد بوحليقة مراقبة آثار شحات، وعبد الصمد الشين، وبوبكر ادادا مراقة آثار جرمة.

وقد نوقش خلال الاجتماع برنامج التمديد وتحصلت مصلحة الاثار على جهاز حديث للمسح “الجيوفييزيقي” الذي سيطبق العمل به في “سيرينايكا” بعناصر ليبية دربت مسبقاً لذلك، وسيستخدم هذا الجهاز لتقييم المواقع المستهدفة ضمن برنامج إعادة أعمار بنغازي.