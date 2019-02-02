أغلبهن مهاجرات غير شرعيات .. القبض على عدد من المتسولات من قبل وحدة الشرطة النسائية بنغازي وتعد هذه الحملة الأولى للوحدة بعد استئناف عملها، حيث استهدفت عددًا من النساء اللاتي يمتهن التسول وفي غالبيتهن من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت وحدة الشرطة النسائية في مديرية أمن بنغازي، في حملة بقيادة رئيس الوحدة من ضبط عدد من المتسولات من النساء .

وقالت رئيس وحدة الشرطة النسائية مقدم مرعية الفرجاني، إن المتسولات غير ليبيات، ولا يوجد لديهن مستندات إقامة، أي أنهن مهاجرات غير شرعيات .

واشارت الفرجاني إلى أن انتشار المتسولات يعد منظرا غير لائق، ويتسبب في مضايقة المواطن وإحراجه أثناء قيادتة للمركبة الالية أو خروجه من المصرف أو من الأسواق والمساجد .

وتعد هذه الحملة الأولى للوحدة بعد استئناف عملها، حيث استهدفت عددًا من النساء اللاتي يمتهن التسول وفي غالبيتهن من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة.

وستدعم الوحدة المستحدثة كافة الأقسام ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية بالمدينة بالعناصر النسائية التي تحتاجها.

وكان مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، أصدر قرارا الأحد الماضي بإنشاء وحدة الشرطة النسائية على أن تكون تبعيتها المباشرة لمدير الأمن، ونص القرار على تكليف مقدم مرعية عبدالسلام الفرجاني. بمهام رئيس الوحدة .