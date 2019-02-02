وزير داخلية الوفاق يزور تاورغاء ويفتتح مركزا للشرطة بها

أخبار ليبيا24- خاص

افتتح وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” مساء اليوم السبت خلال زيارته لمدينة تاورغاء مركز الشرطة في المدينة، بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس المجلس المحلي تاورغاء وعميد بلدية مصراتة، ولجنة متابعة الاتفاق السياسي مصراتة تاورغاء.

بناء الدولة

وثمن عميد بلدية مصراتة “مصطفى كرواد” جهود كل الساعين لعودة أهالي تاورغاء، مشددًا على ضرورة مؤازرة أهلها، وعلى أهمية عودة مؤسسات الدولة بالمدينة، لتتمكن من تقديم الخدمات لسكانها.

وأضاف كرواد خلال كلمة له أن افتتاح مركز الشرطة يعد خطوة ضمن جملة خطوات يجب أن تتواصل لبسط الأمن بالمدينة.

أحد المشاريع

ومن جانبه، قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء “عبدالرحمن الشكشاك” إن افتتاح مركز الشرطة في تاورغاء أحد المشاريع المهمة التي سعي لها مجلسه.

وتابع الشكشاك في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن المركز سيضم 162 ضابط شرطة من المدينة، واصفًا الوضع الأمني في تاورغاء بالممتاز، مثمنا جهود قوة حماية تاورغاء التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى

الولاء الوطن

ومن جهته، حث مدير مركز شرطة تاورغاء رائد “عبدالحميد الفقيه” أفراد المركز في اجتماع عقده معهم على ضرورة جعل الولاء للوطن وبذل الجهود لبسط الاستقرار بالمدينة.

وقال الفقيه لـ”أخبار ليبيا24″ إن المركز سيباشر أعماله اعتبارا من اليوم السبت، بقوته الحالية 35 ضابط وضابط صف من مدينة تاورغاء، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم أفراد المركز على دوريات، وسيتعاونون مع قوة حماية تاورغاء في تأمين المدينة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ”أخبار ليبيا24″ حاضرة للاجتماع – أن “باشاغا” تعهد بحل جميع مشاكل الشرطة في تاورغاء، بما فيها من مرتبات متوقفة، إضافة لتوفير سيارات وتجهيز مقرين أحدهما للنيابة العامة والآخر للبحث الجنائي.

إمكانيات

واستلم المجلس المحلي تاورغاء عدد من سيارات الشرطة التي قدمتها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها للرفع من مستوى الأداء الأمني لدى الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.