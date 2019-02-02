بوابة معسكر الصاعقة”.. ذكرى تسرد خيبات داعش وهزيمتها في بنغازي وسقط المعسكر الرئيسي للقوات الخاصة والصاعقة، أهم قاعدة عسكرية في بنغازي، في أيدي شوري بنغازي الإرهابي، بعد معارك دامت نحو أسبوع

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتاح بوابة المعسكر الرئيسي لقوات الصاعقة “المدرسة” بعد أن تم إجراء الصيانة اللازمة لها، لتعود من جديد، بعد أن وقف أمامها قيادات مايعرف في حينها مجلس شوري بنغازي القريب من تنظيم القاعدة الإرهابي المدعو محمد الزهاوي، والإرهابي المدعو وسام بن حميد، والإرهابي المدعو جلال مخزوم، بعد أن سيطروا على المعسكر في شهر يوليو من العام 2014 وقاموا بتدميره بالكامل.

وسقط المعسكر الرئيسي للقوات الخاصة والصاعقة، أهم قاعدة عسكرية في بنغازي، في أيدي شوري بنغازي الإرهابي، بعد معارك دامت نحو أسبوع وخلفت حوالي 60 قتيلا من قوات الجيش .

وظن العناصر الإرهابية في ذلك الوقت أنهم قد قضوا على معسكر القوات الخاصة، لتعود اليوم بفضل الله ثم رجالها من نحسبهم عند الله من الشهداء والجرحى والمفقودين من جديد وبحلة جديدة رغم أنها لم تكتمل ولكن القوات الخاصة لا تهمها المظاهر بقدر ما ترى وطن ينموا ويعيش من جديد .

هذه كانت كلمات المتحدث باسم القوات الخاصة “الصاعقة” عقيد ميلود الزوي، راجعاً بنا إلى حكاية صمود وكفاح ضد محاولات بائسة لقوى الشر من داعش وأتباعها وحلمهم بالسيطرة على مدينة بنغازي في العام 2014 .

وأعلن عدد من كتائب الثوار في بنغازي في يوم 14 يونيو 2014، عن تشكيل مجلس شورى ثوار بنغازي، ويضم هذا المجلس كتائب وقادات الثوار وكتيبة أنصار الشريعة وكتائب الدروع، يقوده وسام بن حميد ومحمد الزهاوي وجلال مخزوم وعبدالله بوزقية ومحمد العريبي الملقب بـ”بوكا” وغيرهم.

وأطلق مجلس شورى ثوار ينغازي في تلك الفترة عملية أسماها بعملية “أدخلوا عليهم الباب” للسيطرة على معسكرات الصاعقة في بوعطني، وحقق ذلك بسيطرته على خمس معسكرات في بوعطني متقدما نحو بنينا التي كانت هزمتهم شر هزيمة وأطاحت بالمئات منهم، في صيد ثمين تحقق لقوات الجيش والشباب المساند .