بعد معارك شرسة…القوات المسلحة تسيطر على نقاط ومراصد في محور (المدينة القديمة)

بعد معارك شرسة…القوات المسلحة تسيطر على نقاط ومراصد في محور (المدينة القديمة)

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة أن القوات المسلحة سيطرت على عدة نقاط ومراصد في داخل محاور وسط المدينة (المدينة القديمة).

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الليبية فقدت 7 من منتسبيها وهم 3 من مدينة بنغازي و 4 من مدينة القبة وإصابة 16 آخرين.