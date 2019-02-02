بعد معارك شرسة…القوات المسلحة تسيطر على نقاط ومراصد في محور (المدينة القديمة)
أخبار ليبيا24
أكد مصدر مطلع من مدينة درنة أن القوات المسلحة سيطرت على عدة نقاط ومراصد في داخل محاور وسط المدينة (المدينة القديمة).
وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الليبية فقدت 7 من منتسبيها وهم 3 من مدينة بنغازي و 4 من مدينة القبة وإصابة 16 آخرين.
وأوضح المصدر أن القوات المسلحة الليبية تحفظت على إحدى الجثث والتي ترجع إلى المتطرف يوسف المقصبي بعد مقتله خلال المواجهات مع العناصر المتطرفة في محاور وسط المدينة (المدينة القديمة).
وكان محور المدينة القديمة شهد معارك على أشدها تخللتها ضربات المدفعية، صحبها انتشار أمني عسكري حول مسرح العمليات ( المدينة القديمة ) وإغلاق كافة المخارج الواصلة والمؤدية إلى منطقه العمليات.