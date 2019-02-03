رغم تهديدهم له بــ “الصمت أو الموت” .. شاب من درنة اختار الوقوف أمام “داعش” 

أخبار ليبيا 24 – خاص

كان هناك الكثير من الشباب بمدينة درنة، في أثناء سيطرة تنظيم “داعش” – يستنكرون جرائم التنظيم من تكفير للجيش، وأفعال إرهابية تمارس ضدّ مدينتهم، إغلاق الطرق، ونقص الوقود، وتوقف الدراسة.

ومن بين هؤلاء الشباب شاب كان يدرس بكلية الطب البشري عشريني ، وكان معارض للتنظيم -علنًا – ويرُد على كل أفكارهم بالهجوم على الواقع، وينشر أخطاءهم وجرائمهم بمواقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك” .

ولكن التنظم الذي بسط،على المدينة، قوته وسيطرته، لم يصمت، حينها، عن رد فعل هذا الشاب، فأرسل تهديدا مباشراً للشاب، عن طريق أحد عناصر التنظيم، لأكثر من مرة وكانت رسالتهم له “الصمت أو الموت” !! .

وانتقل الشاب، وبعد تضييق الخناق عليه، إلى مدينة طبرق،؛ لاستكمال دراسته تاركا أسرته وأصدقاءه وكل شيء خلفه حفاظا على حياتيه؛ لأنه لم يستطيع أن يصمت أمام وحشيتهم، ومكث زمنا بمدينة طبرق، ثم عاد إلى مدينة درنة لزيارة أهله بعد خروج داعش إلى سرت، وسيطرة عناصر ما يعرف شورى درنة “بوسليم”- القريبة من تنيظم القاعدة- بشكل كامل على المدينة.

وفي هذه الفترة، ظن الشاب أن الأمور ستكون على مايرام، وعاد للمدينة، ولكن في يوم السبت الموافق للسادس والعشرين من العام ألفين وستة عشر على تمام الساعة العاشرة ليلاً، وفي أثناء وجوده بصيدلية “دار الدواء” بالمغار دخل عليه أربعة عناصر من شورى درنة، سحبوه بقوة الذراع والسلاح والجميع، في الشارع، يراقبوا هذا الاقتحام الوحشي، ولكن ليس “باليد حيلة” حينها ووضعوه بسيارة “شوفروليت بيضاء” وعصبوا عينيه؛ حتى لا يرى الطريق إلى المكان الذي سوف يسجن به.

ويروي الشاب قصته لأخبار ليبيا 24، حيث رمي بداخل مكان لا يرى منه شيئا، وكان معه عدد من الشباب الذين اختطفوا، قبله، للتهمة الموجه له نفسها.

وأوضح الشاب أن كان يتناوب على حراستهم، في مكان سجنهم، أربعة عناصر من التنظيم الإرهابي، أنهم تعرضوا للضرب، ومنهم من فقد الوعي تحت الضرب والتعذيب، أكثر من مرة وهم معصوبو العينيين .

وأكّد الشاب أنه تعرض للتعذيب المتواصل، مدة أسبوعين، دون أن يعلم هو أو أحد ذويه مكانه، وبعدها وقّع على تعهد بعدم التكلم أو الحديث عن ما حدث معه، وعدم وصفهم بــ”الخوارج”، مقابل إطلاق سراحه .

وقال الشاب – الذي فضل عدم الكشف عن هويته – إنه قرر ، بعد إطلاق سراحه مباشرة، العودة إلى مدينة طبرق؛ ليكمل دراسته، ولم يرجع لدرنة حتى إعلان تحريرها من قبل قائد القوات المسلحة خليفة حفتر.

وقال إنه اكتشف، بعد عودته، أنه كان مسجوناً تحت الأرض بسجن ”بشر” بمدخل المدينة، لكنه لم يتعرف على المسؤول عن السجن .