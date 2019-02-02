آمر اللواء السّادس مشاة التّابع لحكومة الوفاق: هذه أسباب انسحابنا من سبها

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

كشف آمر اللواء السادس مشاة، التّابع لحكومة الوفاق، المتمركز في مدينة سبها “حميد العطابي” أن انسحاب قواتهم من مقارها في المدينة راجع لفارق التّسليح بين الجانبين.

واتّهم “العطابي” في تصريحاتٍ صحفية، حكومة الوفاق بالمشاركة في تسليم الجنوب للقوات المسلحة العربية الليبية، التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير “خليفة حفتر”

وأكّد آمر اللواء السادس، مشاة أنّ قواته انسحبت إلى جهة لم يسمها؛ وذلك لأسباب أمنية – حسب وصفه – لتكون القوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة “خليفة حفتر” قد بسطت سلطتها على المدينة عسكرياً وتنفيذياً.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير “خليفة حفتر” أعلن الأيام القليلة الماضية إطلاق عملية “تحرير الجنوب” من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية التي عاثت فسادًا في المدينة.

وكانت القوات المسلحة، قد استلمت عددا من المقار والمؤسسات الحكومية والأمنية، وانتشرت في المدينة، وفي شوارعها الرئيسية وتم توفير الوقود وغاز الطهي، الذي اختفى من المدينة ووصلت أسعاره إلى ضعف سعره الرسمي، إضافة إلى ورود السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي البيضاء.