تقرير سياسى . . درنة من أين وإلى أين ولماذا ؟ “الحلقة الأولى” 

أخبار ليبيا 24 – خاص

هى قصة مدينه على المتوسط ” درنه ” عاشت تجارب تاريخيه فى المواجهه بدأت من 1805 مع الأسطول الأمريكى على شاطىء درنة حينما تم أسرى سفينة “فيلادلفيا” فى طرابلس وأراد الامريكيين تنصيب “أحمد القره مانلى” على البلاد بدل شقيقه “يوسف الحاكم القره مانلى” أنذاك هاجمت البحريه الأمريكية درنة بسفينتان ودخل “أحمد القره مانلى” من وادى درنة كى يقضى على المقاومة لكن الدروانه صمدوا فى الدفاع عن مدينتهم .

وحين دخل “يوسف القره مانلى” محادثاته مع الأمريكيين كان الشرط الذى قدمه لهم كى تنتهى الأزمة هو تسليم بحارة “فيلادفيا” الذين تم أسرهم فى طرابلس مقابل خروجهم من درنة .

خرجوا فى الفجر وهرب “برايمر ليبيا” فى تلك المحطة السياسية “أحمد القره مانلى”، وفى حركة الجهاد قام الإيطاليون ببناء سور على المدينة كى يتم القضاء على عملية الدعم اللوجستى من قبل الأهالى للمجاهدين .

ثم طردت درنة الانجليز واليهود بعد حرب السويس 1956 على مصر في عهد “جمال عبد الناصر” وفى زمن “القذافى” كانت المواجهات الساخنة من بداية 1969 حين أستولى “القذافى” على السلطه فى ليبيا .

وأول كتيبة عسكرية فى درنة أصدمت بها جماهير درنة فى 1970 كانت كتيبة مدفعيه وتم ترحيلها من درنه .

وفُتحت تحقيقات مكثفه مع شباب درنة، وقال القذافى عبارته الشهيره “لا يمكننى الحوار مع 40 ألف سياسى فى درنة” .

وتمت اعتقالات لكثير من ضباطها وطلابها وسياسييها على محطات متعدده، وفى التسعينيات وقعت أقوى المواجهات بين النظام ومجموعة المقاتلة التى بدأت ملامحها فى درنة تظهر للعيان والتى تشكلت على ضؤ بعض تواجد الجزائريين وعبد الحكيم بالحاج الذى تم إيوائه فى بيت داخل المدينة وبدأت تدريباتهم العسكريه فى وادى قرب كرسه ” وادى القلعز ” إلى يبعد درنة 12 ك .

وقد تم التركيز أنذاك على مجموعات كانت فى الطرق السلفيه وبعض من أنتمى إلى تيار السنة وكان يشرف على مساجد المدينة تطوعا .

وعاشت درنة حالة حرب فى شوارعها وزقاقاتها لشهور طويلة وأصبحت الجبال المحيطه بها ملاذا أمنّا لهذه الجماعه التى اعتبرت النظام قمعى ويبتعد عن شريعة الله وكفرت كل أجهزته الأمنية والعسكرية واعتبرتهم مستهدفين من قبلها .

وخسرت الجماعه الحرب قُتل معظم قادتها فى معارك مع الجيش والأجهزة الأمنية، والذين تم اعتقالهم تمت تصفيتهم فى مذبحة سجن بوسليم، وهرب بعضهم فى الوديان وبعد شهور سّلمت البقيه منهم أنفسها للأمن الداخلى فى صفقه مع النظام يتم بموجبها إطلاق سراحهم جميعا وكان عراب تلك الصفقه مدير الآمن الداخلى فى البيضاء عقيد على البرعصى الشهير بــ”المجعب” . تلك المحطة كانت صعبه على درنة وكان لتداعياتها تخليق لتشوهات عقائديه عاشها شباب كثيرون جدا وبرزت فتاوى تُكفر فى زواج البعض وفى امتلاك أجهزة التلفاز وبيع الدخان وعدم ارتداء الخّمار وتكفير الطرق الصوفيه .

ولكن هذه المرحلة فى المواجهة كانت لها خاصيتان مهمتان الأولى أن هذه المجموعه حظيت باحتضان نادر من قبل المدينه أنذاك كرد على وضع درنة مع النظام وما تعرضت له من اضطهادات وسجون وإعتقالات مستمره .

ولذا قدم لها كثيرون دعما لوجستيا سواء فى بيوت تمترسوا بها أو وديان نصّبوا فيها خيامهم ومنها طال عمر هذه المجموعه القتاليه فى منتصف التسعينيات .الثانيه أن هناك تخطيط منظما وخلفه رؤيه قتاليه ذات أبعاد حيث أستطاع هؤلاء ومن خلال ارتباطهم بمجموعة بنغازى الشامى وبوشرتيله والحامى أن يتم تصفية عناصر قياديه فى جهاز الأمن الداخلى الليبى وعلى رأسهم عقيد المقروس الذى قتل فى مصراتة وهو من أهم ضباط التحقيق فى الجهاز أى أن خطتهم ضرب العمود الفقرى لهذا الجهاز الذى كان يشكل خطرا شاملا عليهم وهو الجهاز الذى تصدى لهم فى بنغازى ودرنه وأجدابيا والبيضاء وقتل وسجن منهم الكثير .بعد المراجعه التى تمت بين النظام وحركة الأخوان والمقاتلة والتى مهندسها الشيخ على الصلابى وسيف القذافى مشرفها السياسى خرج الكثيرون من السجون وعادوا للحياة لكنهم كانوا بعقيدتهم ورؤيتهم أن النظام لا زال بعيدا عن توجهاتهم وفى مقدمتها تطبيق الشريعة .وعادت بعض القيادات من أفغانستان والعراق وأستمر الخط العنقودى مستمر رغم ما كتب فى مراجعة ال 400 صفحه والتى هى استتابه سياسيه وتسويه على خلافات مع النظام وظلت درنة فى قلب الحدث حتى جاء 17 فبراير 2011 فخرجت الخلايا النائمة وأسقطت بالكامل تلك المراجعه وامتشقت السلاح من جديد وعادت كى تثأر لنفسها من النظام الذى دمر قواعدها وقتل قادتها وشيعهم فى أقبية السجون .