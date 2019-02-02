أبو الغيط لغسان سلامة : يجب حل كافة الميليشيات المسلحة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لـحل شامل لمشكلة الميليشيات المسلحة الليبية، محذرا من أن عدم الحل لن يضمن الإتمام الناجح للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.‎

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية عقب لقائه اليوم السبت،المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة، لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية والتوصل إلي تسوية متكاملة للوضع في البلاد وبشكل يفضي إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية .

وشدد أبو الغيط على ضرورة التوصل إلى حل جذري وشامل ودائم لمشكلة الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة .

وأشار إلى أنه بدون هذا الحل لن يتسنى تحقيق التقدم المأمول على صعيد المسار السياسي وضمان الإتمام الناجح للاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة

ووفق البيان، اتفق أبو الغيط وسلامة على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على تجاوز خلافاتها والتوافق على الخطوات والإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المتبقية وفق إطار اتفاق الصخيرات .

وأبدى أبو الغيط وسلامة، تطلعهما لمواصلة هذا العمل المشترك في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتي تجمعهما مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، والتي يجري الترتيب لانعقاد اجتماعها المقبل ،دون تحديد موعد.

وكان مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية، عقد في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي، أوصى بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ربيع 2019.