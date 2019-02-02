الدباشي: يشيد بتحركات الجيش وانتصاراته في الجنوب الليبي

أخبار ليبيا24

وصف مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم عمر الدباشي، معركة القوات المسلحة العربية الليبية في الجنوب ب”ملحمة شرف” لكل الليبيين .

وأكد الدباشي في منشور له اليوم السبت، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن محاولة عرقلة أو التآمر ضد معركة الجيش في الجنوب جريمة وخيانة عظمى .

وكان مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة أشاد بنهوض جيش من بين الأنقاض وتتعزز قدراته باضطراد، مسيطرا على شرق البلاد والجنوب وأجزاء كبيرة من الغرب .

وقال الدباشي في بيان سابق، إنه ليس هناك من ينتقده من ضباطه وجنوده الذين لأسباب أمنية لم يلتحقوا به، ويحظى الجيش بتحركه بدعم شعبي كبير في كل البلاد .

وانتقد مندوب ليبيا السابق السلطة المفروضة من مجلس الأمن في العاصمة، مشيرا إلى حكومة الوفاق، والتي قال إنها لا تسيطر على شيء سوى قرار التصرف في الأموال العامة، التي ترشي بها المجموعات المسلحة للسماح لها بالبقاء في العاصمة، ولم تنجح في تشكيل حتى كتيبة عسكرية محترفة واحدة .

ولفت الدباشي إلى أن خلافات في العاصمة بين وزارة الداخلية وتحالف المجموعات المسلحة المسماة قوة حماية طرابلس، وتهديدات بدخول العاصمة من تحالف مجموعات مسلحة تضم عناصر من كتائب القذافي السابقة وتنظيم القاعدة ومتطرفي مصراتة .

وعاد مندوب ليبيا السابق وفقا لبيانه منوها إلى سيطرة الجيش على الجنوب دون خسائر تذكر، مؤكدا بان ترحيب السكان به اخرج أعداء الجيش وبناء مؤسسات الدولة من أحلام اليقظة، وأدخلهم في كوابيس حلم مرعب لا يعرفون كيف التخلص منه، فبدأوا في محاولات يائسة للحفاظ على المواقع وتوسيع دائرة الولاءات والتحالفات، اعتماداً على الأموال المتوفرة للسلطات في العاصمة .

وأورد الدباشي توقعاته حيال القادم من الأحداث قائلا: ” سيستمر المسيطرون على مفاصل الدولة في العاصمة في محاولات عرقلة العودة إلى المسار الديمقراطي وتنظيم الانتخابات، وإذا فشلوا فسيعملون على صياغة قوانين الانتخابات بطريقة تضمن حصولهم على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب من خلال تصويت الكتل السياسية فقط، والحصول على رئاسة الدولة بالإصرار على انتخاب رئيس الدولة من الجولة الأولى” .

وأضاف:” إذا تأخرت الانتخابات لمدة سنة فسيسبقها الجيش، بكل منتسبيه، باستعادة العاصمة، وإعادة الحكومة المؤقتة إليها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وتأجيل الانتخابات إلى حين صدور الدستور الذي قد يأخذ سنوات، وسيحظى تصرف الجيش بدعم شعبي كبير”.

وقال مندوب ليبيا السابق :”إذا فُرضت الانتخابات على أساس أحزاب وتكتلات قبل إصدار التشريعات اللازمة لمراقبة الأحزاب وتمويلها، وأفضت إلى تواجد المتطرفين في مجلس النواب، فإن احتمال تدخل الجيش كبير، وستُتخذ نفس الخطوات الواردة في النقطة السابقة، وسيكون التصرف مقبول للشعب بعد ما عاناه خلال السنوات الماضية”.

وختم الدباشي بيانه :”سيحكم الجيش لعدة سنوات بواجهة مدنية أغلبها ممن نزعوا البذلة العسكرية، مجرد قراءة للواقع وما قد ينتج عنه، قد تخطيء وقد تصيب”.

يذكر أنّ القيادة العامّة للجيش الليبي، أعلنت، منتصف يناير الجاري، عن انطلاق عمليات تحرير الجنوب من العصابات الإرهابيّة والإجراميّة، حيثُ تمكنتْ قوات الجيش من القضاء على أبرز قادة الإرهاب بالمنطقة.

وبدتْ معالم الدولة في المنطقة- بعد تقدم قوات الجيش وبسط سيطرتها على أغلب الأماكن الحيوية- بالظهور، إذ باشرت محطّات بيع الوقود في استقبال المواطنين، وبيع الوقود بالأسعار السّابقة نفسها (15) قرشا للتر الواحد.