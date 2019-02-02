فيلم سينمائي يترشح لست جوائز عالمية ويفوز بثلاث

تمكن فيلم هوليوود، “Green Book”، من الترشح لـ 5 جوائز “غولدن غلوب” والفوز بثلاث منها، ناهيك عن ترشحه لجائزة أوسكار.

وبالرغم من رصيد الإنجازات الكبيرة التي حققها الفيلم، إلا أن إيراداته السينمائية لم تكن كذلك، فلم تتجاوز 60 مليون دولار أمريكي، منذ إطلاقه في نوفمبر 2018.

وتتحدث قصة الفيلم عن سائق أمريكي-إيطالي من الطبقة العاملة في نيويورك، يصبح بالصدفة سائقا لعازف بيانو إفريقي-أمريكي، ليرافقه في جولة غنائية إلى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ستينيات القرن الماضي.

وتشارك في كتابة قصة الفيلم، نيك فاليرينغا وبريان هايز كوري، في حين لعب دور البطولة فيه، فيجو مورتنسن وماهرشالا علي، أما الإخراج فكان لبيتر فاريلي.

المصدر: Golden Globes