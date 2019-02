العثور على “المدينة المفقودة” في جنوب إفريقيا تحت غطاء نباتي!

كتشف علماء الآثار مدينة مفقودة عمرها 200 عام في ضواحي جوهانسبورغ، في جنوب إفريقيا، كان يقطنها في يوم من الأيام أكثر من 10 آلاف نسمة.

وفي السابق، كان يعتقد أن المدينة الكبرى التي كانت تسمى “كويننغ” قد تشكلت من أكواخ حجرية قديمة، لكن ثلاثة عقود من الأبحاث المعقدة، كشفت أخيرا أنها مدينة تضم 800 منزل.

Watch: Archeologists from the @WitsUniversity have uncovered a long lost & wealthy Tswana city in Suikerbosrand hills, about 60 km south of Johannesburg. This great city existed long before the arrival of colonisers & debunks myths relating to the history of African civilisation. pic.twitter.com/9U5AODDsth

وعثر على الموقع القديم الذي يقع أسفل الغطاء النباتي الكثيف في متنزه سوكيربوزراند الوطني، باستخدام تقنية الليزر المتطورة، حيث اعتمد علماء الآثار مليارات الليزر لاختراق الغطاء النباتي وإعادة تكوين صورة رقمية لكيفية ظهور “كويننغ” في الماضي.

ووصلت “كويننغ”، التي يعتقد أنها اندثرت في أعقاب صراع أهلي، إلى ذروتها بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، عندما امتدت على مساحة تصل إلى 20 كلم.

Bakwena ba Mare a Phogole have befittingly named this City, KWENENG.

For the past 20 years to date, the Land Claims Commission has been waging a Dirty War against Bakwena Ba Mare a Phogole on their land claim in the South of JHB, Thanx to @ThamiMdontswa @mfundaiza @DRDLR_online pic.twitter.com/cGKIxDw229

