بينهم قيادي في تنظيم القاعدة .. القوات المسلحة ترصد تحركات للجماعات الإرهابية بمنطقة أم الأرانب كشف حجم التعاون الوثيق بين فلول المعارضة التشادية وما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي بقيادة الإرهابي المدعو إسماعيل الصلابي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة المنذر الخرطوش رصد تحركات للجماعات الإرهابية من نقطة الشركة الصينية بمنطقة أم الأرانب شرقا إلى جنوب غرب مرزق عبر الطريق الصحراوي.

وأوضح الخرطوش أن مناطق جنوب سبها وخاصة غدوة شهدت هدوءا نسبياً مع حلول الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليل الأمس .

وبين الناطق باسم اللواء 73 مشاة، أن منطقة مرزق يوجد بها عدد كبير من المرتزقة التشاديين وأسماء مطلوبة لدى القوات المسلحة؛ منهم “محمد اليامن” الذي ينتمي لتنظيم القاعدة، و”ناصر بن جريد” المتحالف مع قوات إبراهيم الجضران.

وأعلنت القوات المسلحة على العثور على وثائق عثرت عليها فى أحد المقار السابقة للمعارضة التشادية تكشف حجم التعاون الوثيق بين فلول المعارضة التشادية وما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي بقيادة الإرهابي المدعو إسماعيل الصلابي ومصطفى الشركسي الذي يعمل كواجهة لهذه المليشيات .

وهذه الوثائق التي نشرتهامن غرفة عمليات الجنوب ، هي عبارة عن محاضر اجتماعات وكشوفات تسليم أسلحة ومخصصات مالية عمل بموجبها المتمردين التشاديين فى صفوف قوات السرايا وقوات جضران .

وتثبت هذه الوثائق أيضاً إضافة للتسليح ، كيف كان المتمردين التشاديين يتحصلون على مبالغ مالية مقابل عملهم كمرتزقة حيث يتحصل بعضهم على مابين من 300$ – 800 $ أسبوعياً فيما تم تحويل مبالغ إلى عائلات بعض منهم بناءً على طلبهم، إضافة إلى تسليم بعضهم سيارات “ تيوتا “ دفع رباعي أو نقل كما تسلم بعضهم ناقلات للوقود وأسلحة تتراوح مابين ” كلاشنكوف ” وحتى راجمات الصواريخ .