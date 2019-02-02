مؤسسة “لا للألغام” تحذر سكان بنغازي من الاقتراب للأجسام المشبوهة 

تبين وجود قذيفة نوع هاون 81 لم تنفجر، تم انتشالها وتأمينها ونقلها إلى المكان الآمن المخصص لها

5

أخبار ليبيا 24 – خاصّ
جددت مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، تحذيرها سكانَ المناطق التي شهدت الحرب على الإرهاب مطالبةً توخي الحذر من الاقتراب من الأجسام الغريبة والمشبوهة؛ مراعاةً لمبدأ السلامة أولا .
وورد، إلى المؤسسة الخميس الماضي، بلاغٌ من المواطن: محمد الحوات أحد سكان منطقة بوصنيب “قنفوذة”، مفاده وجود جسم مشبوه بجوار منزله .
وقالت المؤسسة: إن فريق العمليات انتقل فورًا إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود قذيفة نوع هاون 81 لم تنفجر، قامت المؤسسة بانتشالها وتأمينها ونقلها إلى المكان الآمن المخصص لها .
وقد شهدت منطقة بوصنيب الواقعة غرب بنغازي في عام 2016 – 2017 مواجهات عنيفة خاضتها القوات المسلحة ضدّ المجموعات الإرهابية، التي كانت تتحصن خوفًا داخل بيوت المواطنين الذين غادروها قسرا .
وخلفت تلك المجموعات الإرهابية- على رأسها داعش، بعد هزيمتها وطرد بقاياها من مدينة بنغازي وضواحيها- الكثيرَ من الألغام والمفخخات والقذائف في محاولة بائسة- لعرقلة تقدم قوات الجيش- باءت بالفشل الذريع .

مقالات ذات صلة

بينهم قيادي في تنظيم القاعدة .. القوات المسلحة ترصد تحركات للجماعات الإرهابية بمنطقة…

بعد تحرير بنغازي ودرنة وسبها .. حفتر يتجه إلى المنطقة الغربية

القوّات المسلحة تقتحم محور المدينة القديمة بدرنة.. وتعلن حالة الطورائ 

القوّات المسلحة تحذّر من نشر صور أو فيديو عن تحركاته 

المزيد

بينهم قيادي في تنظيم القاعدة .. القوات المسلحة ترصد تحركات…

بعد تحرير بنغازي ودرنة وسبها .. حفتر يتجه إلى المنطقة…

القوّات المسلحة تقتحم محور المدينة القديمة بدرنة.. وتعلن…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24