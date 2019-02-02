مؤسسة “لا للألغام” تحذر سكان بنغازي من الاقتراب للأجسام المشبوهة 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

جددت مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، تحذيرها سكانَ المناطق التي شهدت الحرب على الإرهاب مطالبةً توخي الحذر من الاقتراب من الأجسام الغريبة والمشبوهة؛ مراعاةً لمبدأ السلامة أولا .

وورد، إلى المؤسسة الخميس الماضي، بلاغٌ من المواطن: محمد الحوات أحد سكان منطقة بوصنيب “قنفوذة”، مفاده وجود جسم مشبوه بجوار منزله .

وقالت المؤسسة: إن فريق العمليات انتقل فورًا إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود قذيفة نوع هاون 81 لم تنفجر، قامت المؤسسة بانتشالها وتأمينها ونقلها إلى المكان الآمن المخصص لها .

وقد شهدت منطقة بوصنيب الواقعة غرب بنغازي في عام 2016 – 2017 مواجهات عنيفة خاضتها القوات المسلحة ضدّ المجموعات الإرهابية، التي كانت تتحصن خوفًا داخل بيوت المواطنين الذين غادروها قسرا .

وخلفت تلك المجموعات الإرهابية- على رأسها داعش، بعد هزيمتها وطرد بقاياها من مدينة بنغازي وضواحيها- الكثيرَ من الألغام والمفخخات والقذائف في محاولة بائسة- لعرقلة تقدم قوات الجيش- باءت بالفشل الذريع .