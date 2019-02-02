بعد تحرير بنغازي ودرنة وسبها .. حفتر يتجه إلى المنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استقبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بمقر القيادة في منطقة الرجمة، اليوم السبت، آمر المنطقة العسكرية الزاوية عميد محمد الطحيش .

نشرت المنطقة العسكرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماعات تناولت آخر تطورات القوّات المسلحة فى المنطقة الغربية، وأتت اطّلاعا على أحوال الوحدات العسكرية التابعة له.

وبحثتِ الاجتماعات تذليل الصعوبات، وتوفير الدعم الكامل للقوات؛ حتى تتمكن من أداء مهامها بنجاح.

وأكّد آمر المنطقة العسكرية الزاوية، محمد الطحيش، للمكتب الإعلامي للمنطقة، أن الأمور تسير جيداً فى المنطقة الغربية.

وكانت المنطقة العسكرية الغربية، برئاسة اللواء إدريس مادي، قد أعلنت عن انطلاق عملية “طوق الحمادة” لتحرير عدد من المناطق والمدن بالمنطقة الغربية، من سيطرة المليشيات والجماعات الإرهابية .

وأوضحت المنطقة العسكرية، في بيان لها الأحد الماضي، أن العملية تهدف إلى إحكام الطوق الأمني على المنطقة الجنوبية، التي تضم منطقة: القريات، والحمادة والمثلث الحدودي، حتى مدينة غدامس.

وقالت مصادر عسكرية: إن السرية 27 مشاة، وقوة الدوريات الصحراوية انطلقتا من مقر المنطقة العسكرية الغربية إلى المناطق المكلفة بالتمركز فيها؛ للانضمام إلى عملية طوق الحمادة.

وأضافت المصادر أن العملية جاءت بالتنسيق بين جميع المناطق العسكرية، والقيادة العامة، مشيرةً إلى أن مشايخ مدينة الزنتان وأعيانها والعميد مختار فرنانة آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية كانوا في وداع تلك القوات.