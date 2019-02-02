القوّات المسلحة تقتحم محور المدينة القديمة بدرنة.. وتعلن حالة الطورائ 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّدت مصادر عسكرية بغرفة عمليات درنة اقتحامَ القوات المسلحة، صباح اليوم السبت، آخر معاقل الجماعات الإرهابية في المدينة القديمة بدرنة.

وأعلنت الغرفة حالة الطوارئ والتأهب بالمدينة ووسط البلاد،وأُغلقتْ، تقريبا، جميع الطرق بالمدينة؛ حتى تتمكن القوات المسلحة وسيارات الإسعاف من الحركة بكل إرياحية وسهولة.

وأعلن مصدر طبي بمستشفى الهريش-وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24- استقبال عدد من جرحى القوات المسلحة من محور المدينة القديمة، إصابتهم بين المتوسطة والحرجة.

وأذكر المصدر أن قسم الجراحة بالمستشفى نُقلت منه الحالات إلى الأقسام الأخري؛ لاستقبال جرحى القوات، إضافة إلى أن عدم إيقاف العمل بقسم التحليل واستقبال أي عينات، سوء عينات من أفراد الجيش المصابين.

وأشار المصدر أن وجود أفراد الهلال الأحمر بدرنة مساعدةً للعناصر الطبية في استقبال الحالات، منوهًا إلى وجود عناصر الهلال في محاور القتال؛ لنقل الجرحى والمصابين من داخل المدينة القديمة إلى مستشفى الهريش.

ووجه الهلال الأحمر الليبي، فرع درنة، المواطنيين بالتبرع بالدم نظرًا إلى وجود عجز كبير في مصرف الدم .

وقال مصدر عسكري، من جهته، :إن عدد من العائلات داخل محور المدينة القديمة قامت بتسليم أنفسهم إلى القوات المسلحة .

وأوضح المصدر – لأخبار ليبيا 24 – أن ثلاث نساء وبرفقتهن عدد من الأطفال لم يذكر عددهم، سلموا أنفسهم للجيش، الذى يحاصر المدينه القديمة.

يشار إلى أن القوّات المسلحة شنت فجر اليوم السبت هجوماً كبيرًا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة؛ لتحرير المدينة القديمة، التى تعد، منذ اقتحام القوات المسلحة لمدينة درنة في شهر مايو 2018 ، آخر جيوب الجماعات الإرهابية.