القوّات المسلحة تحذّر من نشر صور أو فيديو عن تحركاته
الشعبةتؤكد أنها وثقت جميع المعارك والتحركات، وأنها لن تقوم بنشر أية تفاصيل إلا بعد انتهاء السرية
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
حذّرت شعبة الإعلام الحربيّ المقاتلين، بمختلف وحدات القوات المسلحة، والمواطنين في مناطق الجنوب، بضرورة عدم بثّ أي صور أو مقاطع فيديو عن تحركات، وتمركزات القوات المسلحة في مختلف المناطق التي تمر بها واحدت الجيش.
وبينت الشعبة، في بيان صادر عنها، أنها وثقت جميع المعارك والتحركات، مؤكّدة أنها لن تقوم بنشر أية تفاصيل، إلى حين انتهاء السرية عن الأعمال التي يقوم بها الجيش؛ ضماناً لنجاح العمليات.
وحذّرت كل من يثبت عليه ذلك من تعرضه للمساءلة القانونيّة وفقاً لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر.