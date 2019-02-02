مدير منفذ امساعد : المنفذ أفضل من السابق.. وقضينا على تهريب الوقود

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد مدير أمن منفذ أمساعد البري العقيد: عبد الناصر إبراهيم الجحاوي، استلامَه إدارة المنفذ في شهر يوليو العامّ الماضي .

وأوضح الجحاوي – في تصريح خاصّ لأخبار ليبيا 24 – أن هنالك تغييرا كبيرا في أوضاع المنفذ بين العام الماضي والعام الحالي،مشيراً إلى أن هذا التغيير لاحظه حتى المسافرون عبر المعبر .

وذكر أن المنفذ يعد المرآة الحقيقية للدولة، وهو ما يحكم عليه المسافر، والضيف القادم من خارج البلاد، وما نسعى له ترك صورة طيبة لضيوف ليبيا.

ونوه إلى ضرورة أن تلتزم الأجهزة الأمنية في المنفذ بواجبها، ومراعاتها القانون وعدم التلاعب به.

وكشف الحجازي عن وجود بعض المشاكل اليومية، التي تعترض مرافقي المرضى والعجزة من الليبيين، حيث أن التأشيرات خاصة لمرافقيهم من سن 18 سنة حتى سن 45 سنة تحتاج لختم التأشيرة، وتكون لديهم عراقيل، فنجدهم أمامنا .. ونحن ملزمون، حسب ما تنص عليه واجباتنا، بتقديم الخدمات لهم .

وأضاف مدير أمن منفذ أمساعد البري أنه لا توجد أي عرقلة من الجانب الليبي سواء المغادرين أو القادمين لأكثر من 15 دقيقة فقط، لافتًا إلى أن التأخير عادةً من الجانب المصري؛ بسبب الإجراءات الأمنية، وهي إجراءات أمنية فقط .

وقال- بشأن المرضى: “إن المريض الليبي لا يتعطل سواء من الجانب الليبي أو المصري، ولكن التعطيل يكون لمرافقه فقط، مشيرًا إلى أن حدثت نحو حادثتي وفاة لمرضى ليبيين، في أثناء تحويلهم من سيارة الإسعاف الليبية إلى الإسعاف المصرية، ولكن الآن الأمور أفضل، فسيارة الإسعاف الليبية تنزل لمصر مباشرةً بدون أي تعطيل.

ونفي مدير أمن منفذ مساعد البري ما يشاع حدوث عمليات التهريب من منفذ مساعد، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة، وأنهم يسيطرون على المنفذ البري الذي لا يتعدى عرضه 20 مترا، وهو اختصاص أصيل لزارة الداخلية .

كما نفى دخول المهاجرين غير الشرعيين من منفذ امساعد البري، وإذ كان هنالك مهاجرين غير شرعيين فهم يتسللون من الدروب الصحراوية ومن اتجاه البحر.

وأوضح أن هناك تسللا لأعداد قليلة من المهاجرين عبر المنفذ، وهم عادةً من المهاجرين الذين جرى تسفيرهم عبر المنفذ، فتقوم السلطات المصرية بإرجاعهم إلى ليبيا بسبب عدم وجود أوراق معهم، فيتسللون داخل سيارات البضائع الداخلة إلى ليبيا.

أما بخصوص تهريب السلع من ليبيا إلى مصر، فتابع الحجازي: لا أعده تهريباً؛ لأن السلع الآن في ليبيا سلع غير مدعومة، وإذا نقلها المسافر المصري معه أعده غير ضار للاقتصاد الليبي؛ لأنه يقوم بفائدة لليبيين غير منظورة.

وكشف المسؤول عن القبض على بعض الشاحنات المصرية، التي تقوم بتهريب الوقود من ليبيا عبر براميل تخبأ تحت الشاحنات المغادرة للمنفذ، وكان ذلك منذ أكثر من أسبوعين.. أما الآن فقد قضينا عليه ولا تهريب للوقود الآن.

وأوضح أنه من المفروض أن تتكون النوبة الواحدة في المعبر من 650 شخصا ولكن الآن هذا العدد غير موجود فالمتوفر الآن لايتعدى الــ 100 شخص فقط .

وناشد الحجازي الجهات المسؤولة دعمَ جهاز الجمارك وتوفير مكان للإقامة وتموين؛ لضمان وجودهم في المنفذ، وضبط المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات الليبية عبر المنفذ، لافتًا إلى أن قلة الدعم سبب رئيس لعدم وجود القوى العمومية بالمنفذ .

ونوه مدير أمن منفذ أمساعد البري إلى أن أسباب دخول المواد الغذائية المهربة بسبب إيقاف التفتيش الآلي بالمنفذ منذ 2011 .

وقال: إن المختبرات والمعامل والرقابة على الأغذية غير متوفرة، فهذه الأجهزة تحتاج إلى إقامة.. ومنطقة امساعد صغيرة لا تستوعب هذه الأعداد من العناصر الأمنية والرقابية..وطبرق أقرب مدينة لها .

وأما عن سكان محافظة مطروح والمسموح لهم بدخول ليبيا 200 مواطن في ثلاثة أيام أسبوعياً وهي الأحد والإثنين والثلاثاء وما يحملونه من مواد وسلع من ليبيا إلى مصر، فلا أعده تهريباً؛ لأنها مواد غير مدعومة، وهي لتجار ليبيين، ولا تؤثر في الاقتصاد الليبي بل تدعمه؛ لأن هذه البضائع من دخولها للموانئ الليبي ووصولها للتجار الليبيين ومنها إلى المواطن المصري تمر بعدة مراحل، يستفيد منها عدد كبير من الليبيين قبل أن تدخل مصر..كونها غير مدعومة.