مطار بنينا يسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الركاب والرحلات تم تسجيل ارتفاعًا، وصفته بـ" الممتاز"، لعدد الركاب بنسبة 153% مقارنة ببدء عمل المطار في يوليو من العام 2017

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

رغم المحاولات الفاشلة لتنظيم “داعش” الإرهابي والمجموعات الإرهابية المنضوية تحته للسيطرة على مطار بنينا والقاعدة الجوية في العام 2014، أبت إرادة أبناء المدينة ومساندتهم لقوات الجيش إلا أن تهزم “داعش” ويعود المطار إلى العمل، محققاً نسباً قُدرت أنها الأفضل مقارنةً ببدء عودة نشاطه.

وأعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، الخميس، الانتهاءَ من إعداد الإحصائية العامّة لعام 2018 للمطار، مشيرةً إلى تسجيل ارتفاع، وصفته بـــ” الممتاز”، لعدد الركاب بنسبة 153% مقارنة ببَدء عمل المطار في يوليو من عام 2017 .

وقالت إدارة المطار: إن إجمالي عدد الركاب بلغ ” 602692 ” مسافراً، وإجمالي عدد الرحلات ” 4707″ رحلة، مرتفعةً بنسبة 137% مقارنة بعام 2017، كما أظهر إجمالي شحن البضائع “278231” كيلو جرامًا، زيادة بنسبة 235% .

وبيّن معدل شحن البريد عبر المطار انخفاضاً بنسبة 63% حيث بلغ “1691” كيلو جرام، نظراً لما يعانيه المطار من نقص التجهيزات الأساسية والمعدات اللازمة؛ لتشغيل المطار وفق متطلبات قانون الطيران المدني.