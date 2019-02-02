تسييري طبرق : 85 % من السلبيات بالمدينة بسبب العمالة الوافدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أن السلبيات الموجود بالمدينة وفي نطاق عملنا بلغت نحو 85%، منبهاً أن من أكبر أسبابها العمالة الوافدة، التي تتحكم في المحلات التجارية من البقالة والخضروات، والمخابز، والمجازر، والحلاقين.. وغيرها .

وأوضح بوالخطابية – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن هذه العمالة تعمل بدون اللوائح أو القوانين التي نصتها الدولة، وأن معظم العمالة من المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتحكمون في قوت المواطن.

وذكر رئيس المجلس التسييري أن أغلب العاملين في المحلات ليس لديهم شهادات صحية، إضافة إلى أنهم لايدفعون الضرائب المستحقة عليها ولايدفعون رسوم النظافة والكهرباء ويعملون بدون رخص تجارية.

وذكر المسؤول إلى أن اجتماعاً قُعد، منذ بضع الأيّام، مع أصحاب المخابز في المدينة، وناقشوا مشكلة نقص وزن الرغيف، وعدم جودته، وغلاء سعره.. وأمر بإلزام كل المخابز بالشهادات الصحية للعاملين بها .

وناشد بوالخطابية وزارة الاقتصاد وصندوق، موزانة الأسعار، بضرورة توفير مادة الدقيق الكافية للمخابز العاملة بالمدينة كافة .

وأشار إلى أنهم اتّفاقوا على تشكل عدة لجان من الحرس البلدي ومن بعض الجهات الأمنية؛ للمرور على المخابز، لإعلاق المخابز المخالفة.

وتابع رئيس المجلس التسييري أن أمر المنطقة العسكرية أبدى استعداده؛ للتعاون مع الجهات الأمنية؛ لفرض هيبة الدولة بالمدينة.

وأوضح أن لجنة فنيّة ستشكل من نقابة الصيادلة، ومن الصحة والحرس البلدي؛ لبدء حمالات رقابة على الصيدليات منعاً للتلاعب بالأسعار وغيرها من المخالفات.

يشار إلى أن المجلس التسييري، وفور استلام مهامه من المجلس البلدي السابق، شرع في إزالة الأسواق العشوائية وإغلاق 5 مستودعات غاز بالمدينة، بعد ثبوت تلاعبها في الأسعار، وتعاونها مع السماسرة في السوق السوداء.