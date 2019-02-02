الشركات الصينية تعود بقوة إلى بنغازي وتطرق أبواب قطاع النفط سبل عودة الشركات الصينية، المتعاقد معها في مجال تنفيذ الوحدات السكنية، ضمن برنامج الإسكان العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل وفدٍ صيني يمثُل سبع شركات متخصصة في مجالات الإسكان والمرافق والبنية التحتية والاستثمار العقاري والمجالات النفطية، إلى مدينة بنغازي .

وكان في استقبال الوفد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، وعضو المجلس التسييرى للبلدية غيث اقدورة، و رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان، وعدد من المسؤولين والمختصين بالقطاعات الخدمية بالبلدية.

حيث عُقِد اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات الرئيسية بشركة الخليج العربي، نوقش خلاله سبل عودة الشركات الصينية، المتعاقد معها في مجال تنفيذ الوحدات السكنية، ضمن برنامج الإسكان العام، والإجراءات المتعلقة بتقييم الوضع الأمني من قِبل الشركات، وتسديد الالتزامات المالية، وحصر الأضرار، وتحديد أوليات المشاريع المستهدفة.

كما ناقش الحضور تقديم عروض فنية لبعض المشاريع، مثل مشروع السوق الحرة بمنطقة المريسة والمشاريع الإسكانية بسلوق وقمينس.

وعقب انتهاء الفترة الأولى من الاجتماع، بحث رئيس لجنة الإدارة مع عددٍ من الشركات الصينية ضمن الوفد الصيني والتي يتركز نشاطها على استكشاف النفط وإنتاجه وتكريره وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بقطاع النفط.

وبعد الاجتماع قام السادة مدراء الشركات الصينية بزيارة لبعض مرافق الشركة مثل مقر الإدارة العامة للاستكشاف وغيرها من الإدارات .

وحضر اللقاء وكيل الديوان ناصر الاوجلي، ومدير مكتب المشروعات أسامة الكزة، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنغازي مصطفى بوزغيبه، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي ، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال فوزية الفرجاني ، ومدير شركة المياه والصرف الصحي بنغازي حمد العقيلي ، وعن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق عبدالواحد الكاديكى.