منهم مقدم في المعارضة التشادية .. ضبط مجموعة من المعارضة بمنطقتي السواني والكريمية أخذ الإذن من المحامي العام بشأن ضبط هذه المجموعة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت وحدة المعلومات والتحري بمنطقة الكريمية في مديرية أمن الجفارة، من ضبط مجموعة مسلحة تقوم بالسطو المسلح والحرابة وخطف والقتل تحت التعذيب في منطقتي السواني والكريمية .

وأشارت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق وفقا لما نشر على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إنه بعد أخذ الإذن من المحامي العام بشأن ضبط هذه المجموعة، تم تكليف أعضاء من وحدة المعلومات والتحري بمنطقة الكريمية وأعضاء من قوة الإسناد الفرقة الثانية التابعة لمديرية أمن الجفارة، باقتحام المكان وضبط المجموعة المسلحة والعثور على عدد من السيارات المسروقة المبلغ عنها .

وقالت الوزارة إن المقبوض عليهم هم من جنسيات غير ليبية وأحدهم يدعى “البخاري محمد البخاري” برتبة مقدم من المعارضة التشادية، وبالتحقيق معه اعترف بمشاركته في عدة حروب ضد القوات المسلحة .