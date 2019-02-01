بعد هزيمتها الإرهاب .. بنغازي مقصد للمستثمرين من الولايات المتحدة الامريكية

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري، أمس الخميس، مع عدد من المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية وهم مايكل فودري وهو المستثمر المتعاقد معه على مشروع ميناء سوسة، وماري بث مستشارة في المجال الاقتصادي، وجون بلازر المستثمر في مجالات الاتصالات، سبل التعاون المشترك وإمكانية إقامة مشروعات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية .

وناقش بوجواري مع الوفد المستثمر، تقديم المساعدة للبلدية في المجالات الإنسانية المختلفة وخاصة معدات كشف الألغام والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف، والعمل على عقد لقاء مشترك ما بين رجال الأعمال من الجانبين الليبي والأمريكي، على أن يتم وضع رجال الأعمال من الولايات المتحدة في صورة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار .