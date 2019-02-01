بعد المشري .. العرادي يعلن فض الارتباط مع جماعة الإخوان مطالبة الجماعة في ليبيا بأن تخرج مراجعاتها التي كُتبت عنها عدة مقالات للعلن

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق العضو المؤسس بحزب العدالة والبناء، عبد الرزاق العرادي، جماعة الإخوان المسلمين إلى تطوير أسلوب عملها وفك أي ارتباط لها خارج الحدود.

وطالب العرادي، الجماعة في ليبيا بأن تخرج مراجعاتها التي كُتبت عنها عدة مقالات للعلن، بحيث تتماشى مع التغييرات التي حدثت في هذا الوطن الذي يحتاج لجهد كل أبنائه.

وأتت تصريحات العرادي بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، قطع انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

كما أنها جاءت بعد أيام من قيام القيادي، علي الصلابي، بعقد اجتماع مغلق مع أفراد الجماعة فرع ليبيا في تركيا لمناقشة بعض الأمور بعد فقط السيطرة الفعلية في المنطقة الشرقية والجنوب الليبي، حيث تطرق الصلابي إلى حدوث انقسام داخل الجماعة واستقالة الكثير منهم، إضافة إلى مناقشة الدور القادم الذي سوف تقوم به الجماعة في الإعلام خلال الفترة المقبلة لكسب رأى عام جديد.

واعتبر العرادي، أن انتمائه لجماعة الإخوان هو انتماء فكري وتاريخي، ولم تربطه بها أي علاقة تنظيمية منذ منتصف التسعينات، كما أعلن عدم انتمائه في المرحلة الراهنة لأي حزب أو تجمع سياسي أو ديني.