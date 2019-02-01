التعادل السلبي يحسم لقاء الأهلي بنغازي والأخضر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

واصل فريق الأخضر اليوم الجمعة، صدارته للمجموعة الأولى وخطف تعادل ثمين من منافسه الأهلي بنغازي على أرضية ملعب امساعد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وكان الأخضر الأقرب للتسجيل خاصة في الدقيقة 36 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية للمهاجم حمادي جادالله، أبعدها عبدالجواد رزق للركنية، وفي الدقيقة 59 من الشوط الثاني حين أبعد رزق كرة ثابتة من عمر شحات.

وكاد كوفري أن يخطف نقاط المباراة للأهلي بعد تلقيه كرة ثمينة من الشعافي لكن حارس الأخضر تصدى للكرة ببراعة.

وبهذا التعادل السلبي، لا يزال الأخضر في صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، فيما أضاف الأهلي نقطة جديدة ليصبح برصيد 8 نقاط من 4 مباريات وضعته في المركز الخامس .