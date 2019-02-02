كمين مسلح يوقع قتلى وجرحى من قوات الجيش وسبها الطبي يعلن حالة الطوارئ

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مركز سبها الطبي اليوم الجمعة، حالة الطوارئ، عقب المعارك الشرسة التي شهدتها مناطق جنوب سبها منذ ساعات الصباح الأولى وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت مصادر عسكرية لـ”أخبار ليبيا 24″، أن قوات الجيش الليبي تعرضت لكمين مسلح، وعملية التفاف قامت بها قوات المعارضة التشادية في منطقة غدوة جنوب سبها، أسفرت عن سقوط 4 قتلى و15 جريحًا.

وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش واصلت تقدمها في السيطرة على مواقع جديدة بالمنطقة الجنوبية، حيثُ تواجدت أمس الخميس، في بوابة 17 جنوب سبها، ومن ثم تقدمت لبوابة السليطة.

وأضافت، أنه عندما تمكنت قوات الجيش من الوصول إلى منطقة غدوة اشتبكت مع العصابات التشادية المسلحة المتمركزة في منطقة الدواير، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ولفت إلى أن الحالات الحرجة من الجرحى نُقلت لمركز بنغازي الطبي، بينما استقبل مركز سبها الطبي الحالات البسيطة.

وفي ختام تلك المعارك الدامية، تمكنت قوات الجيش الليبي من بسط سيطرتها الكاملة على منطقة غدوة بالكامل، وفقًا لما أعلنه الناطق باسم الجيش الليبي عميد أحمد المسماري، وذلك ضمن عملياته لتحرير مناطق الجنوب من عصابات مليشيا المدعو إبراهيم الجضران وبقايا مليشيات شورى بنغازي الإرهابي والعصابات التشادية الإجرامية.

يذكر أنّ القيادة العامّة للجيش الليبي، أعلنت، منتصف يناير الجاري، عن انطلاق عمليات تحرير الجنوب من العصابات الإرهابيّة والإجراميّة، حيثُ تمكنتْ قوات الجيش من القضاء على أبرز قادة الإرهاب بالمنطقة.

وبدتْ معالم الدولة في المنطقة- بعد تقدم قوات الجيش وبسط سيطرتها على أغلب الأماكن الحيوية- بالظهور، إذ باشرت محطّات بيع الوقود في استقبال المواطنين، وبيع الوقود بالأسعار السّابقة نفسها (15) قرشا للتر الواحد.

ووصلت طائرة شحن عسكريّة، إلى مطار قاعدة تمنهنت العسكرية في سبها، قادمة من بنغازي محملة بالسيولة النقدية قيمتها (82) مليون دينار ليبي تحت حماية القوّات المسلّحة العربية الليبية.

وكانت قد عانت مناطق الجنوب منذ سنوات من انفلات أمني وتعددت بها جرائم القتل والحرابة، وعاثت بها الجماعات الإرهابية فسادًا، حتى اختفت بداخلها معالم الدولة المدنية.