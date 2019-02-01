الكهرباء توضح أسباب حالة الإطفاء الجزئي بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت المنطقة الشرقية في ليبيا، مساء الخميس، حالة إطفاء جزئي علي المنطقة بالكامل .

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، أن حالة الإطفاء الجزئي علي المنطقة الشرقية، سببها فصل دوائر “اجداييا_قمينس” .

وقال المتحدث إن محطة كهرباء شمال بنغازي، تم شحنها، وإرجاع الوحدات في المحطة، وعودة التيار الكهربائي كليا علي امتداد المنطقة .

وشهدت مدينة بنغازي ،الخميس، إظلاما في كامل أحياءها، مما تسبب في توقف خدمات الانترنت “واي ماكس، ليبيا تك، ليبيا كونكت، دى اس ال”.

ولا يمكن في حالة انقطاع عمل الشبكة الكهربائية، توفير البدائل عن تلك الخدمات لتسيير أي عمل يحتاج إلى خدمة الإنترنت.

يشار إلى أن شبكة الكهرباء في ليبيا استهدفت منذ سنوات من قبل أعداء الحياة “داعش” للتخريب والدمار وتعطيل انجاز مشروعات التطوير .