الجيش يسيطر على غدوة .. والعثور على مستندات تثبت تورط الجضران في تمويل العصابات

الجيش يسيطر على غدوة .. والعثور على مستندات تثبت تورط الجضران في تمويل العصابات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي عميد أحمد المسماري، تحرير منطقة غدوة بالكامل – التي تبعد جنوب مدينة سبها بـ60 كم – ضمن عملياته لتحرير مناطق الجنوب من عصابات مليشيا المدعو إبراهيم الجضران وبقايا مليشيات شورى بنغازي الإرهابي والعصابات التشادية الإجرامية.

وقال المسماري، إن الكتيبة 128 مشاة بآمرة رائد حسن معتوق الزادمة خاضت معارك شرسة مع الجماعات الإرهابية لتحرير المدينة منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، لافتًا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها بينهم آمر سرية الحماية بالكتيبة.

عصابات الجضران

وأشار الناطق إلى أن الكتيبة سيطرت على البوابة 17 ومنطقة الجنسية والمثلت جنوب سبها وفرضت سيطرة كاملة عليها.

وتابع المسماري أن بقايا عصابات الجضران وعناصر شورى بنغازي والعصابات التشادية هربت إلى الصحراء، وأن قوات الكتيبة تقوم بملاحقتها لطردها نهائياً.

وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي قد استهدفت قبل الهجوم البري تجمعًا للعصابات التشادية جنوب منطقة غدوة.

استهداف جوي

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها اليوم – أن الاستهداف تم في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني في المنطقة، مؤكدا أن الإصابة كانت مباشرة والخسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وكشف المسماري أن القوات المسلحة تمكنت من القبض على بعض الأسرى من الجنسية التشادية وهم يرتدون الزي العسكري التشادي المموه إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مرتزق تشادي .

خسائر فادحة

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، تلقينها عصابات المرتزقة التشادية درساً في فنون القتال، مبينة بأنها ألحقت بهم خسائر فادحة خلال المواجهات معهم في بلدة غدوة جنوب سبها.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة في بيانها أن قوات المعارضة التشادية تتلقى دعماً من قوة يقودها المطلوب للنائب العام والمدرج في قائمة العقوبات الامريكية ومجلس الامن إبراهيم جضران وبقايا الارهابيين الفارين من مدينة بنغازي.

إرسال جرحى

من جهة أخرى، قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي إنهم أرسلوا سيارات إسعاف لجلب الجرحى من منطقة غدوة لتلقي العلاج في سبها نتيجة ضعف المعدات الصحية بمستشفى تراغن القريبة منها.

وأكدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى من غرفة عمليات الجنوب استتباب الوضع فى بلدة غدوة جنوبي سبها بعد اشتباكات دامية مع فلول الجماعات الإرهابية .

معلومات استخباراتية

وكشف مصدر رفيع من الغرفة أن معلومات استخباراتية موثوقة وعمليات رصد محكمة، أثبتت بأن القائد العام للمعارضة التشادية الإرهابي المدعو محمد حكيمي يقود المعركة بنفسه فى تلك المنطقة .

وأكدت ذات المصادر أن حكيمي المطلوب لمكتب النائب العام الليبي فى طرابلس، يتواجد على رأس قوة هي اللي هاجمت قوات الجيش اليوم فى منطقة غدوة .

وأضافت أن حكيمي يتخذ من بلدة أم الأرانب مركزاً لعملياته مرجحة بأن محاولته استعادة منطقة غدوة كانت محاولة يائسة لقطع الطريق على قوات الجيش ومنعها من التقدم نحو البلدة الأخرى حيث يتمركز مع مرتزقته .

أمر القبض

وكان مكتب النائب العام قد أصدر فى 3 يناير المنصرم أوامر قبض على عدد من قيادات المتمردين التشاديين كان من بينهم محمد حكيمي المتهم بالمشاركة فى عدة هجمات ومعارك رفقة مليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي وبقايا قوات جضران الذي أُدرج بدوره على ذات القائمة .

ويعد حكيمي من أشرس القيادات التشادية المتمردة وأكثرها إرتزاقاً مع كل من يستطيع أن يدفع له المال بما فى ذلك تنظيم القاعدة ، كما أنه الذراع اليمنى للقيادي فى المعارضة التشادية المقيم فى الدوحة ” تيمان أرديمي ” والذي أدرجه النائب العام أيضاً على قائمته الخاصة للمطلوبين التشاديين فى ليبيا .

زيارة مشايخ

وفي ذات السياق، قام وفد من مشايخ وأعيان وحكماء ونشطاء 23 بلدية من بلديات المنطقة الغربية بإجراء زيارة إلى غرفة عمليات تطهير الجنوب بقاعدة تمنهنت الجوية.

وكان في استقبال الوفد آمر غرفة عمليات الكرامة، اللواء عبدالسلام الحاسي، بحضور آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء المبروك الغزوي، وآمر عمليات السلاح الجوي، اللواء طيار محمد منفور، وآمر إدارة الشرطة والسجون العسكرية، اللواء عبدالله نور الدين الهمالي.

وثمن الوفد جهود القوات المسلحة في تطهير شرق البلاد وجنوبها، مؤكدين انتظارهم لاستقبال القوات المسلحة في غرب البلاد لالتحامهم بها.