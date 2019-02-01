4 فرق تتنافس في رباعي البطولة الليبية للكرة الطائرة 

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أخبار ليبيا 24 – خاص
ضمنت فرق السويحلي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد المصراتي ترشحها لرباعي التتويج لبطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم الحالي . 
وجاء تأهل السويحلي بعد تصدره للدور السداسي بتحقيقه الفوز في جميع مبارياته فيما حل الأهلي طرابلس ثانياً بعد أن جمع 12 نقطة، ولم يخسر سوى مواجهة واحدة أمام السويحلي .
فيما تحصل النصر على الترتيب الثالث برصيد 10 نقاط، وانتزع الاتحاد المصراتي الترتيب الرابع برصيد 6 نقاط، بعد أن أقصى الأهلي بنغازي في مباراة حاسمة للتأهل .

هذا وسيكون التجمع الرباعي الأول في مدينة طرابلس في التاسع من شهر مارس المقبل فيما سيكون التجمع الرباعي الثاني (التتويج) في مدينه مصراته في 19 من مارس بحضور الجمهور .

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