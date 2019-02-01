بعد زيارته الأخيرة .. بوشناف يضع خطة محكمة لتأمين مداخل ومخارج مدينة سبها

أخبار ليبيا 24

كشف مسؤول مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة طارق الخراز عن اطلاق خطة أمنية جديدة لتأمين مدينة سبها وضواحيها، بعد تحرير المناطق الحيوية والهامة من قبل القوات المسلحة هناك .

وأوضح الخراز في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وضع خطة أمنية لدراسة مشروع البوابات على الحدود الإدارية ومنظومة الكاميرات بمداخل ومخارج المدينة.

وقال الخراز:”بعد العمليات العسكرية في مدينة سبها الذي يقودها الجيش لزم على وزارة الداخلية القيام بدورها في تأمين مدينة سبها والتي كانت ضحية لجريمة منظمة فيما يتعلق بشق الجنائي ولأخرى أمنية وهي الجماعة التكفيرية من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابي”.

ولفت مسؤول مكتب الإعلام الأمني إلى أنه كان لوزير الداخلية إبراهيم بوشناف زيارة خلال اليومين الماضيين لمدينة سبها من أجل ترتيب الأمور الأمنية حيث قام بزيارة لمديرية الأمن للوقوف على إحتياجاتها فيما يتعلق بالبنية التحتية للمراكز الأمنية والأقسام ووضع خطط أمنية محكمة مثل ما حدث في مدينتي بنغازي ودرنة،مشدداً على أنه تمت دراسة مشروع البوابات على الحدود الإدارية في سبها بالإضافة إلى إنشاء منظومة الكاميرات بتلك المناطق حيث طالب وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم حيال المتخاذلين.

الخراز تابع قائلاً:”مدينة سبها حاليا لازالت منطقة عسكرية حتى الآن وعمل القوات المسلحة لا يزال مستمرا فالأجهزة الأمنية مساندة في مدينة سبها فالمنطقة العسكرية ومن خلال زيارتنا للمدينة رأينا انتشار لرجال الأمن من الدوريات الصحراوية فرع الجنوب ومديرية الأمن وهذا يعتبر جيد والأوضاع مستقرة حتى الآن”.

وأوضح أن وزير الداخلية أكد على ضرورة عمل خطة أمنية وعدم الرجوع إلى الخلف بعد كل التضحيات المبذولة في مدينة سبها التي تعتبر صمام الأمان للمنطقة الجنوبية ونجاحها هو نجاح للجنوب بالكامل لإعادة الاستقرار.