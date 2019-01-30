هيئة الزّراعة تنظّم ورشة عملٍ حول موت نبات العرعر وأسبابه

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أقامت الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، والبحرية بقاعة شحات صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان تدهور نبات العرعر “الفينيقي” .

وأكّد رئيس هيئة الزراعة المهندس “محمد عبد العالى” – خلال كلمته في بداية الورشة – على أن الورشة ستكون نواة لجمع البيانات؛ لتحليل هذه الظاهرة المجتاحة شجرة العرعر، الذي يمثل 70 % من نباتات الجبل الأخضر.

وشدد “عبد العالي” على أهمية هذا النبات وما يحظى به، عند نفوس الليبيين من أهمية، متعهدًا بمتابعة العمل لإيجاد حلول ناجحة وسريعة لها.

وقدمت في اليوم الأول للورشة عدد 6 ورقات علمية، حول موت العرعر وأسبابه، وظاهرة الجفاف وتأثيرها والأهمية العلمية والطبية لهذا النبات .

وختمت أعمال اليوم الأول، بحلقة نقاش مفتوحة قام فيها المحاضرون بالإجابة على عدد من التساؤلات حول الورقات التي قدمت .

وحضر الورشة نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات بالحكومة المؤقتة الدكتور “عبد الرحمن الأحيرش”، وعدد من الدكاترة والمختصين من جامعة عمر المختار ومركز البحوث الزراعية، وخبراء من مختلف البلديات .

يشار إلى أن العرعر يحتوي على زيت طيار وإنيولين ومواد سكرية وراتنجية وصمغية وشمعية طعمها مر،أيضا يحتوي على مركبات كثيرة تصل إلى 80 مركباً، كما يوجد فيه أشباه قلويات وجلوكوزيدات قلبية وأحماض عضوية، بالإضافة إلى أملاح من أهمها الكالسيوم، ومن أهم المركبات المفصولة، والتي أعطت تأثيراً مضاداً للبكتيريا وخاصة البكتيريا الخاصة بالسل الرئوي.