بعد تحرير البلاد من ظلم داعش .. رئيس الشّرطة النّسائية ببنغازي تقف على امتحان القيادة النسائية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بعد أن كانت النساء في ظل سيطرة تنظيم الدولة “داعش” في ليبيا إما زوجة أو مدرسة أو داعية أو جاسوسة أوسبية، إلى غير ذلك من هذه التصنيفات، باتت المرأة في الفترة الأخيرة عنصرًا أساسيا داخل التنظيم يصعب الاستغناء عنها أو تعويضها؛ نظرا للأدوار الموكلة إليها.

وفي أول ظهور إعلامي لها، بعد تحرير المدينة من ظلم هذا التنظيم الكافر، وقفت مقدم “مرعية الفرجاني” رئيسة الشرطة النسائية على امتحان القيادة النسائية في مقر قسم المرور والتراخيص بنغازي .

ورافق “الفرجاني” في المهمة، مقدم “سليمة الترهوني” وعقيد “محمد المنصوري”، ورائد “ناجي البرعصي” .

يشار إلى أن اختبار القيادة للعنصر النسائي حدد له يوم الأربعاء من كل أسبوع .

وكان مدير مديريّة أمن بنغازي عميد “عادل عبد العزيز”، أصدر الأحد الماضي القرار رقم 81 لسنة 2019م، بشأن إنشاء وحدة شرطة نسائيّة، وتكون تبعيتها المباشرة لمدير الأمن .

ونَصّ القرارُ، على أن تتولى الوحدة، مباشرة مهامها المناطة بها، وعلى رأسها توفير العنصر النسائي للأقسام والمراكز الأمنية بالمدينة، أثناء المهام المتطلبة وجود عنصر نسائي.

وكُلف بموجب القرار مقدم “مرعية عبد السلام الفرجاني” بمهام رئيس الوحدة، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وتصاعد أعداد النساء اللاتي انضممن إلى تنظيم “داعش” في ليبيا، وكشف أن استغلال النساء أصبح جزءا أساسيا من استراتيجية هذا التنظيم، في كسب مزيد من المقاتلين ومحاولة تعزيز صفوفه بكتائب نسائية؛ بغية تحقيق أهدافه في التوسع وخدمة لقضيته.

جاء ذلك، في تقرير نشره المركز الليبي لدراسات الإرهاب في الفترة التي كان فيها التنظيم مسيطرعلى مدينة سرت ودرنة، وكشف التقرير أن 3 بالمائة من عناصر “داعش” في ليبيا هم من النساء الليبيات، إضافة إلى اللاتي جاءت أغلبهن من دول الجوار على غرار تونس، السودان، تشاد، مالي والجزائر، وذلك عن طريق شبكات متخصصة في التجنيد وتسفير النساء، مضيفا أن تنظيم “داعش” بليبيا، انتقل إلى تجنيد القاصرات خلال تلك الفترة .

وبخصوص ظروف عيش النساء داخل التنظيم، أكد تقرير المركز، أن ما يحدث للنساء هناك فاق أبشع أشكال الاستغلال تجاه المرأة، بعد أن قام بتحويلها إلى شريك في القتل، وأداة لتوفير المتعة الجنسية للإرهابيين باسم الدين، فيما يعرف بجهاد النكاح.

وأوضح التقرير، أنه رغم صعوبة الظروف تلعب النساء دوراً استراتيجياً داخل التنظيم والمدن الواقعة تحت سيطرته، مشيرا إلى أن الأعمال التي تقوم بها النساء داخل “داعش” في ليبيا متعددة، وأولها خدمات الدعم اللوجستي كالإشراف على سجن النساء الموجود في ذات المنطقة وإعداد الطعام للإرهابيين.

وبخصوص مصير النساء والفتيات الليبيات، المتواجدات في المناطق التي يستحوذ عليها تنظيم “داعش” في ليبيا على غرار مدينة سرت في حينها، أكدت مصادر صحفية أن المعلومات المتوفرة لديه تشير، إلى أن عناصر التنظيم يجبرون الأهالي على تزويجهم بناتهم مقابل توفير الحماية لهم وتأمين حياتهم، مبينا في هذا الجانب أن هناك العديد من العائلات التي فرت من المدينة قبل أن يتمكن التنظيم منها.