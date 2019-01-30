نقل أوّل مجموعة من اللاجئين من ليبيا إلى النّيجر

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استأنفت المفوضيّة العليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، عمليّات العودة الطوعيّة للمهاجرين النيجيريين من ليبيا إلى بلادهم، بعد توقف دام حوالي ستة أشهر، ونقلت المفوضية 130 مهاجرًا طوعًا من طرابلس إلى النيجر .

وقالت المفوضية إنّ الأشخاص، الذين تم نقلهم يوم الإثنين الماضي، كانوا محتجزين في ظروف قاسية لشهور متواصلة، ولقد دعت إلى إطلاق سراحهم، ونقلتهم أولاً إلى مركز التجمع والمغادرة في طرابلس، والّذي افتتح في ديسمبر الماضي، حيث قامت المفوضية بإتمام إجراءات السفر لهم خارج ليبيا .

وقال المبعوث الخاص للمفوضية، لمنطقة وسط البحر المتوسط، (فنسنت كوشتيل) : “هؤلاء الذين تم إجلاؤهم اليوم، يجسدون مرة أخرى مدى ضرورة إنهاء احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، وإلى حين حصول، ذلك ستمثل عمليات الإجلاء شريان حياة حقيقيا”.

وأشارت المفوضية بأنه تتم استضافة كل الأشخاص الذين نقلوا إلى النيجر في مركز العبور الطارئ في “نيامي” إلى أن يمكن إعادة توطينهم، وبإتمام عملية النقل الأولى في 2019م، يصل عدد من تم نقلهم من ليبيا، بواسطة المفوضية منذ ديسمبر 2017م إلى 3,016 شخصاً .

وغادرفي السنة الماضية 93 لاجئاً من جنسيات سورية وسودانية وإريترية طرابلس باتجاه

إلى تيميسورا غرب رومانيا، حيث سيقضون عدة أسابيع في مركز العبور الطارئ التابع للمفوضية، قبل انتقالهم إلى بلدان إعادة التوطين، ولقد ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في الجوانب اللوجستية للسفر .

وعقب توجيه المفوض السامي، نداءً لتوفير 40,000 فرصة إعادة توطين للوضع في وسط البحر المتوسط، تلقت المفوضية 39,698 فرصة للاجئين الأشد ضعفاً في 15 دولة على طول طريق وسط البحر المتوسط .

وقالت المفوضية، إن مجهودات دول إعادة التوطين في إيجاد فرص للعالقين في ليبيا، يعد أمراً بالغ الأهمية، ولكن مع زيادة الحاجة إلى فرص إعادة التوطين، وبوجود الكثيرين في ليبيا ممن هم في حاجة إلى النقل لخارجها بشكل عاجل، فإن المفوضية تناشد دول إعادة التوطين أن تسرّع من إجراءاتها؛ حتى يتسنّى توفير المزيد من الفرص .