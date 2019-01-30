كويري تفنّد خبر اختفاء أجهزة طبيّة من مستشفى الأطفال بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

فنّدت مديرة مكتب الإعلام، في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي “هدي كويري”، ما أشيع عن اختفاء أجهزة من داخل المستشفى .

وأكدت “كويري” أنّ الأجهزة موجودة داخل مخازن المستشفى، وهي غرف عمليات، وأنه لا صحة لما نشر عبر إحدى الوكالات الإخبارية حول اختفائها.

ونشرت صحيفة (العنوان) اليومين الماضيبن، خبرًا ورد فيه، أن المدير العام لمستشفى الأطفال بنغازي “مفتاح الفلاح” طالب رئيس جهاز البحث الجنائي، التحقيق في استلام موظفين في الإدارة السابقة للمستشفى لعدد 4 غرف عمليات طبية، من قبل وزارة الصحة في طرابلس بتكليف وزير الصحة السابق “نور الدين دغمان” .

وأضاف “الفلاح” أن هذا الأمر، تم قبل أن يتم تكليفه بمهام عمله مديرًا للمستشفى، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى مكان هذه الغرف.

وأوضح مدير عام المستشفى، أنه تم تكليف الشؤون الإدارية سابقًا والتفتيش والمتابعة في المستشفى؛ لمعرفة مكان هذه الغرف، واستدعاء المسؤولين بالخصوص، وتقديم تقرير حولها وإلى الآن لم يتم التعرف أين وصلت .

وناشد “الفلاح” رئيس جهاز البحث الجنائي بنغازي التحقيق في الأمر؛ لإمكانية التوصل إلى مكان تواجدها، موضحًا أن غرف العمليات تقدر قيمتها المالية بالملايين .