سيول الغيث النافع تجتاح منازلَ في أجدابيا.. وتعاونٌ مع المجلس البلدي؛ لاحتواء الأزمة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد، رئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ناجي احفاف وقوفَ شركة سرت والمؤسسة الوطنية للنفط مع المجلس البلدي أجدابيا في مواجهة الأزمة التي تمر بها المدينة عقب هطول الأمطار وتجمع المياه في الشوارع واجتياحها عددًا كبيرًا من المنازل.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء، بمقر الشركة، وضمّ رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا “حافظ جبريل” ومدير مكتبه “اشعيب مفتاح” والدكتور “محمد ونيس” وبحضور مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط “خالد بو خطوة” وعضو لجنة الإدارة بالشركة “عبدالسلام الجابري”.

وناقش الحضور، الأزمة التي تمر بها مدينة إجدابيا والمشاكل التي تعانيها منظومة الصرف الصحي، وخاصة في أثناء فصل الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة.

وأبدى رئيس لجنة الإدارة استعدادَ الشركة للمساهمة في حل المشكلة: بصيانة المضخات الخاصة بمحطات الصرف الصحي، وصيانة إحدى السيارات الخاصة بعمليات المياه، وتقديم المساعدة السريعة والمتاحة، والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن.