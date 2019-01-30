صنع الله في تشاتام هاوس: “الحلول الاجتماعية والاقتصادية ضرورية لمستقبل ليبيا”

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شدّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله- في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، بالمعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس في لندن- على أهميّة القيام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في ليبيا؛ لإنجاح الحلول السياسية المستقبلية.

وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في حديثه عن الأوضاع في الجنوب، قائلاً: “لا يمكن، في غياب الإصلاحات الاقتصاديّة الملموسة، أن تنجح الإصلاحات السياسية، كما ينبغي- بعد إصلاح نظام الدعم- تعويض الشعب، الذي توفّره الدولة واستبداله بدفعات نقدية مباشرة، إضافة إلى ذلك، يجب إنتاج فرص اقتصاديّة لا صلة لها بجرائم منظّمة، خالية من كلّ أشكال الفساد.

وحول المشكلة الإنسانية في المنطقة، قال صنع الله : “إنّ الجنوب بحاجة إلى حكومة فعالة. ويمكن للمجتمع الدولي- هنا- أن يلعب دورا مهمّاً يتمثّل في بناء قدرات الحكومة الليبية على إدارة المناطق الجنوبية، من خلال برامج اقتصادية واجتماعية”.

هذا وناقش رئيس مجلس الإدارة، الأوضاع الراهنة في حقل الشرارة النفطي، الذي لا يزال تحت حالة القوّة القاهرة منذ شهر ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أنهم ببعض من التردّد، استنتجوا أنّ الحل الأنسب للمؤسسة الوطنية للنفط، يكمن في وجود قوّة حرس منشآت نفطية محترفة تتولّى المؤسسة إدارتها.

وأضاف: ” يمكن أن يتمثّل الحلّ في وجود قوّة عسكرية مختلطة تعمل في إطار أمني متّفق عليه. ومع وجود إطار أمني قوي تشرف على إدارتها المؤسسة الوطنية للنفط، ستصبح ليبيا مصدرا موثوقا في السوق العالمية، ووجهة أكثر جاذبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز.”

وشدّد صنع الله على أهمية الالتزام بسيادة القانون في ليبيا وضرورة احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحّدة، قائلا:” لا بد- للحفاظ على هذا الانتعاش الاقتصادي- من الحفاظ على نزاهة قطاع النفط والغاز الليبي، والدور الموحّد للمؤسسة الوطنية للنفط، كونها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الموارد الوطنية الليبية.