ليبيا ضمن الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم ليبيا، بحسب التصنيف الجديد لمؤشر الفساد، في المركز 170 عالميا من بين 180 دولة..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدرتْ منظمة الشفافيّة الدوليّة، أمس الثلاثاء، مؤشرَ مدركاتِ الفساد بعام 2018 الذي جاءت فيه ليبيا ضمن الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم، إلى جانب دولة أفغانستان، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو، والسودان وكوريا الشمالية، واليمن، وجنوب السودان، وسوريا، والصومال التي تعدّ الدولة الأكثر فسادا عالميًّا.

وجاءت ليبيا، بحسب التصنيف الجديد لمؤشر الفساد، في المركز 170 عالميا من بين 180 دولة برصيد 17 نقطة، من أصل مائة نقطة، متقدمةً مركزا واحدا عن تصنيف العام الماضي، الذي احتلت فيه المركز 171 عالميا، وجاءت ليبيا في المركز السابع عشر عربيا، فوضعتْ بين الدول الخمسة الأكثر فسادا بين الدول العربية.

ويشير مؤشر مدركات الفساد، الذي يصدر سنويا، إلى مدى انتشار الفساد في القطاع العام في دول العالم، بحيث يقيس فساد المسؤولين والسياسييين واستخدام الأموال العامة لأغراض غير شرعية، واستخدام المنصب العام؛ لتحقيق منافع خاصة، والرشوة والواسطة والمحسوبية، ومدى تفعيل النزاهة والشفافية، وملاحقة الفاسدين، ويعدّ تحذيرًا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية.