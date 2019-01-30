أبو سليم يخطف التعادل من رفيق في الدوري 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

حسم التعادل الإيجابيّ، أمس الثلاثاء، مواجهةَ: (رفيق وضيفه أبو سليم)، التي احتضنها ملعب أم الربيع في مدينة صرمان، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتقدّم أصحاب الأرض بهدف عبدالرؤوف المقطوف، من ضربة ثابتة في بداية الشوط الثاني، وعدّل أبو سليم النتيجة في منتصف الشوط، برأسية للمدافع المخضرم أحمد التاورغي؛ لتكون النتيجة (1-1).

وواصل أبو سليم نتائجه الإيجابية، فلم يخسر لقاءً في آخر 5 جولات، فيما لا زال “رفيق” يبحث، في المسابقة، عن فوزه الأوّل.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده؛ ليصبح رفيق بـ4 نقاط، بينما وصل أبوسليم إلى 9 نقاط.