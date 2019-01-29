وصلت رسالة داعش وكان الرد عند الليبيين

أخبار ليبيا24

صعوبة المعركة ضدّ داعش، لن تردع الليبيين من خوضها, وعودة إرهابه، لن تثبط من عزيمتهم, فهم مدركون وحشية العدو الأرعن، ومستعدون لمحاربته حتى آخر رمق، دفاعا عن أرضهم, وحرصا على حقهم, وإكراما لتضحياتهم, وحماية لكرامة عيشهم وقدسية حريتهم.

لقد مني التنظيم الإرهابي، بهزائم مؤلمة في ليبيا أحبطت مخططاته وشلت تحركاته وباتت عناصره، كالفئران من مخبأ إلى زاوية تهرب وترتعش.

ولكن جماعة داعش الغدارة، عبارة عن شبه رجال تستغل الوضع الأمني الهش، في ليبيا وتلجأ إلى هجومات انتحارية بهدف تثبيت الوجود المنتهي, وحصد أكبر عدد من الضحايا الأبرياء, وبث الفوضى والهلع في النفوس.

سلط تقرير صدر مؤخرا الضوء على تأثير الهجمات التي قام بها داعش الإرهابي في ليبيا أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي.

ونقل التقرير عن الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية فرحات البدري قوله :”إن هذا التأثير يتمثل في إحراج حكومة الوفاق، بشأن انتهاء خطر التنظيم الإرهابي في البلاد لاسيما بعد أن أثبت قدرة كبيرة على المناورة رغم خسارته لمعقله الرئيسي في مدينة سرت، من خلال هجماته التي استهدفت مقر وزارة خارجية الوفاق والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط ومناطق أخرى في الجنوب”.

من جانبه أكد الباحث السياسي “خالد الترهوني” أنّ هجمات داعش الإرهابي ضدّ مؤسسات حكومية، تهدف لإلحاق الخسائر المادية والبشرية، وإرسال رسائل معينة، فالتنظيم استهدف مفوضية الانتخابات بوصفها طريق استقرار البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية، ليقول إن الانتخابات لن تتم، ومؤسسة النفط لأنها تمثل المورد الوحيد لليبيا، ووزارة خارجية الوفاق لإنهاء أي أمل لعودة البعثات الأجنبية إلى العاصمة.