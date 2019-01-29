بوجواري : الشّركات الصّينية سوف تعود لاستئناف عملها في الوحدات السّكنية بقنفودة قريبًا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ناقش رئيس المجلس التسييري، لبلدية بنغازي “صقر بوجواري”، خلال لقائه اليوم، مدير المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين، التابعة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مليس، وعضو المفوضية المرافق له، المشروعات المتوقفة والخدمات التي سوف تقدم للنازحين والمناطق المتضررة، جراء الحرب على الإرهاب .

وعرض مدير مكتب المشروعات في بلدية بنغازي، مهندس “أسامة الكزة”، على الوفد الأممي، الاحتياجات اللازمة للدعم، مطالبا بمعرفة الخطط التي وضعتها البعثة للعام 2019م، في تقديم المساعدات، وهل سيتم التركيز على النازحين في الخطط المعدة .

ومن جانبه، أشار رئيس الوفد الأممي، بأن دعم المشروعات، سيستمر بالتعاون مع البلدية، موضحا أنّ هناك 6 سيارات إسعاف موجودة في مدينة طرابلس، أراد معرفة آلية جلبها، متسائلا عن الاقتراح المقدم من قبل البلدية لإيجاد مأوى للنازحين .

وكان رد رئيس المجلس التسييري “صقر بوجواري”، بأن أي اتفاق سيكون عن طريق لجنة التواصل، وأنه سيتم التنسيق من قبل البلدية مع وزارة الداخلية بخصوص جلب سيارات الإسعاف .

وفيما يخص الاقتراحات المقدمة حول توفير سكن للنازحين، أضاف “بوجواري” بأنهم يسعون لتوفير إيجار لمدة عام، مشيرا إلى أنّ هناك مشروعات ضخمة لم يتم استكمالها، حيث يوجد مايقارب عن 30 إلى 40 ألف وحدة سكنية، لم تستكمل بعد تجاوزت نسبة الإنجاز فيها إلى 60 %، وأنّ الشركات الصينية سوف تعود لاستئناف عملها فيها .

وأشار “بوجواري” إلى أنّ هناك قائمة جاهزة تخصّ احتياجات قطاع الصحة والنازحين، آملا أن يوزع عمل المنظمة على كل مدن ليبيا، حيث أبدى استعداد البلدية التام، للتعاون مع المنظمة في التواصل مع باقي البلديات وسيكون دورها بمثابة حلقة الوصل بينهم .

وثمن “بوجواري” الدور التي تقوم به البعثة،مشيرا إلى أنه لن يكون هناك صعوبات في عقد اجتماعات، تخص المدينة والنازحين وذلك بافتتاح مقر لها في بنغازي .