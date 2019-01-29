داعش يتلاعب بعواطف النّساء ويحتجز الأطفال

أخبار ليبيا24

لا يزال الغموض يكتنف مستقبل الأطفال، أبناء عناصر تنظيم داعش في ليبيا ولم يحدد مصيرهم بعد، حيث حظي هؤلاء الأطفال الأبرياء، بنصيبٍ لم يحلموا به مرّةً في حياتهم ولم يكن لهم الخيار فيه.

ووجد الأطفال أنفسهم وحيدين، في مراكز احتجاز في ليبيا بعد أن فقدوا آباءهم، بعضهم بدون أوراق ثبوتية ولا جنسية والبعض الآخر رفضت أوطانهم استقبالهم.

لقد استغلّ التّنظيم الإرهابيّ داعش، هذا الوضع ولعب على عواطف النساء اللواتي ترمّلن بفعل الحروب واللواتي بقين مع أطفالٍ، لا يدرون كيف يعتنين بهم.

وبيّنت الدراسات والتحقيقات التي أجرتها الدولة الليبية، بالتنسيق مع المخابرات أنّه منذ دخول داعش إلى الأراضي اللّيبيّة وفرض سيطرته على السكّان فيها والتحكّم بمصير حياتهم، التحقت المئات من النساء من دول الجوار بالتنظيم في ليبيا.

كانت بعضهن برفقة أزواجهن وأطفالهن، وأخريات تزوجن هناك أو تعرضن للاغتصاب على أيدي العناصر، فأنجبن أطفالًا قتل العديد منهم في معارك تحرير مدينة سرت من التنظيم المتطرف، وبقي آخرون على قيد الحياة، يعيشون حياة اليتم واليأس والبؤس في كنف التنظيم.

فلمّا فقد هؤلاء الأطفال، الذين لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة، في ليبيا آباءهم، نتيجة الحروب والمعارك الّتي قادتها مجموعات التنظيم الإرهابي، وشنّتها ضدّ الشّعب اللّيبي منذ احتلالها أراضيه والمكوث فيها، أصبح هؤلاء الأطفال رهنًا لدى التنظيم الداعشيّ يُعاملون بطريقة وحشيّة وغير إنسانيّة.