السّعيطي يطلب إعفاءه من رئاسة نادي الأهلي بنغازي
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
طلب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي “خالد السعيطي” إعفاءه من مهامه اليوم الثلاثاء من خلال منشور له على صفحته الشخصية، على موقع التّواصل الاجتماعي فيس بوك .
وقدّم “السّعيطي” اعتذاره لكل جماهير النّادي عن أي إخفاق أو تقصير حدث، قائلاً “إن التقصير حصل رغما عني، ويعلم الله أننا لم ندخر الجهد والعمل، لذا أعتذر منكم طالباً إعفائي من مسؤوليتي، متمنياً لنادينا كل التوفيق، بحسب المنشور .
ويمر النادي هذه الفترة الحالية، بظروف صعبة خاصة من الجانب المالي .
وترك اللاعب البوركيني “فاروقا” الفريق خلال الفترة الماضية؛ بسبب إشكاليات مالية، كما غادر مدرب فريق كرة القدم المصري “محمد عودة” النادي بعد الخروج من الكونفيدرالية، رغم ارتباطه بعقد مع النادي، إضافة إلى مغادرة المحترف “داهو” الفريق ولم يعرف حتى الآن، هل سيعود للالتحاق بالفريق أم لا .